Club Rotary ‘Torino Est’, libri ‘accessibili’ alla Biblioteca civica Italo Calvino 

Venerdì 5 maggio alla Biblioteca civica Italo Calvino si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna, da parte del Club Rotary ‘Torino Est’, di una dotazione di libri ‘accessibili’ destinati a bambine e bambini con difficoltà di lettura e a straniere/i che devono apprendere la lingua italiana.

La donazione si colloca nell’alveo di una delle 7 ‘cause’ del Rotary, il sostegno all’istruzione, con particolare attenzione allo sviluppo del territorio.

Per questa ragione, in collaborazione con il Presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, è stata individuata nel quartiere Aurora la Biblioteca civica Calvino alla quale donare il patrimonio librario.

“Sono davvero felice e onorato di poter ancora una volta contribuire allo sviluppo culturale e all’integrazione nella Circoscrizione 7 con la donazione dei libri alla sua biblioteca civica – dichiara Luigi Pignatelli, Presidente del Rotary Club Torino Est -. Si tratta di libri destinati a fasce di popolazione particolarmente deboli, bambini piccoli, ragazzi con difficoltà di lettura e stranieri che devono imparare la nostra lingua. Come sappiamo la cultura porta con sé apertura mentale e affermazione di diritti e la lettura è un veicolo particolarmente idoneo per arricchire la propria cultura. Aggiungo un elemento che rende ancora più significativa la donazione – continua Pignatelli -. Nell’anno in corso ricorre il centenario dalla nascita del grande scrittore italiano cui la biblioteca è intitolata, Italo Calvino, che una parte importante della propria vita ha trascorso a Torino. Non poteva esserci occasione migliore per collaborare con la Biblioteca civica Calvino”.

“Con una specifica attenzione a rispondere ai bisogni di lettura e apprendimento degli abitanti del quartiere, i volumi donati dal Club Rotary Torino Est, che vanno ad arricchire le collezioni di libri per l’infanzia della Biblioteca civica Italo Calvino, rappresentano un’ulteriore occasione per rafforzarne il ruolo di presidio culturale di prossimità, nello spirito del Piano Integrato Urbano della Città, le cui azioni coinvolgono anche la Biblioteca civica intitolata allo scrittore di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita e auspichiamo possano coinvolgere tutte le civiche torinesi“, dichiara Rosanna Purchia, assessore alla Cultura della Città di Torino.

