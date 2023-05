Schianto nella notte contro una ringhiera, muore motociclista

Un uomo di 44 anni è morto nella notte in un incidente sulla strada provinciale 2 a Caselle Torinese. Il centauro si stava recando in moto a Borgaro quando si è schiantato contro la ringhiera di confine della pista ciclabile. Sono intervenuti i carabinieri di Venaria e Caselle per ricostruire la dinamica, ma probabilmente si è trattato di un incidente autonomo.

IL TORINESE