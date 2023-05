Due finali di Champions League a Torino in un’unica giornata di pallavolo

Due finali di Champions League a Torino in un’unica giornata di grande pallavolo. Le Super Finals della CEV Champions League del 20 maggio, presentate nella Sala delle Colonne del Comune di Torino, rappresentano il momento più importante della stagione 2023 per il volley di club. Si sfideranno dunque le migliori quattro formazioni d’Europa in due match che si preannunciano, come di consueto, davvero elettrizzanti.

Le CEV Champions League Volley Super Finals – che hanno fatto il loro esordio con questa formula nel 2019 – tornano in Italia per la seconda volta dopo l’edizione 2021 tenutasi a Verona quando tutto il mondo era ancora alle prese con la pandemia del coronavirus.

Due finali in una sola giornata, che assegneranno il titolo di campione d’Europa femminile e maschile e che si svolgeranno al Pala Alpitour di Torino, l’impianto che nel 2018 ospitò la Final Six dei Campionati del Mondo Maschili vinti dalla Polonia.

Uno sforzo organizzativo che porterà sul parquet torinese le quattro squadre più forti d’Europa, almeno secondo il campo: la finale femminile sarà il derby di Istanbul tra la VakifBank di Giovanni Guidetti e di Paola Egonu e l’Eczacibasi Dynavit, mentre in campo maschile sarà il derby polacco tra Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e Jastrzebski Wegiel. Perseguendo la completa parità di genere, le formazioni vincitrici si aggiudicheranno 500.000 euro ciascuna per un montepremi totale di 1,5 milioni di euro.

Un anno speciale per la pallavolo italiana e torinese in particolare, visto che le Super Finals di Cev Champions League saranno il primo, grande appuntamento di un 2023 eccezionale: l’Italia organizzerà entrambe le rassegne continentali per nazionali, coinvolgendo nove città tra cui anche Torino in campo femminile.

Aleksandar Boričić (presidente Cev): «Questo è un anno molto speciale per la famiglia della pallavolo, poiché coincide con il 50° anniversario del CEV. Con questo in mente, abbiamo pianificato di celebrare una pietra miliare così importante, un vero giubileo d’oro, nelle prossime settimane e mesi. Le Super Finals della CEV Champions League Volley 2023 sono particolarmente indicate, dal momento che riuniranno le migliori due squadre di club per genere e una parte dei migliori giocatori del mondo per celebrare ciò che il nostro sport rappresenta. Quest’anno, l’Italia, che è stata una vera roccaforte della pallavolo per molti decenni, ha espresso il desiderio di co-ospitare questo importante evento, il cui programma include due attesi incontri insieme a un intrattenimento del miglior livello, come ci si aspetta giustamente dalla pallavolo moderna. La sede delle Super Finali di quest’anno – l’iconico Pala Alpitour nella prima capitale italiana, Torino – accoglierà migliaia di fan da tutta Europa, tutti ugualmente desiderosi di assistere a partite di livello mondiale in un luogo in cui i ricordi delle Olimpiadi invernali del 2006 sono ancora molto vividi. Ringrazio i nostri colleghi e amici della Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali per il loro duro lavoro svolto nelle ultime settimane, vorrei congratularmi con le quattro squadre per aver raggiunto la fase finale di questa competizione dopo quella che è stata una stagione davvero elettrizzante. Sono sicuro che con l’aiuto di tutti, offriremo uno spettacolo e un’esperienza davvero indimenticabili per tutti coloro che seguiranno dalle tribune tanto quanto per molti altri che assisteranno all’evento in TV (diretta del gruppo Discovery per l’Italia, ndR) o attraverso Internet».

Giuseppe Manfredi (Presidente Fipav): «Per noi è sempre un piacere e un onore ospitare manifestazioni di primissimo livello come possono essere le FInals di Champions League, un evento sportivo che negli ultimi anni ha fatto registrare numeri eccezionali e che siamo stati entusiasti di poter ospitare quando la Confederazione Europea ci ha offerto la possibilità di farlo. Di certo non posso nascondere un po’ di delusione nel fatto di non poter veder scendere in campo delle formazioni italiane, ma sappiamo che lo sport va così ed è giusto, quando accade, applaudire squadre che hanno saputo fare meglio delle nostre nella competizione. Sono certo che il pubblico torinese non farà mancare il proprio supporto ai protagonisti di caratura mondiale che scenderanno in campo e che regaleranno grandi emozioni”.

Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte): «Il Presidente della Regione Piemonte e l’Assessore allo Sport esprimono grande soddisfazione per l’arrivo sul territorio piemontese delle Super Finals della CEV Champions League. Eventi come questo, assolute eccellenze dello sport, sono anche un motore di turismo e di crescita ed è per questo che la Regione mette in campo il suo impegno per attrarli e sostenerli, consapevoli che ogni euro di risorse pubbliche investito in manifestazioni sportive di alto livello, come questa, generano una ricaduta di 7 volte e mezzo più grande sull’economia del territorio. Torino e il Piemonte si confermano un punto di riferimento ai massimi livelli dello sport mondiale ed è un piacere dare il benvenuto ad atleti e spettatori che, con l’occasione delle gare, potranno scoprire le tante bellezze di questa terra».



Stefano Lo Russo (Sindaco di Torino): «Con la CEV Champions League Volley Super Finals portiamo a Torino un altro grande evento sportivo e ne siamo davvero orgogliosi. Siamo lieti di accogliere sotto la Mole le quattro migliori squadre europee per una giornata di sport che siamo sicuri sarà entusiasmante. I grandi eventi rappresentano un importante volano economico nella città e sono un prezioso veicolo di promozione oltre che uno stimolo per la pratica sportiva di base, soprattutto tra i più giovani».

Dario Gallina (Presidente della Camera di commercio di Torino): «Questo tipo di eventi offre al territorio che li ospita notevoli ricadute economiche, visibilità internazionale e copertura mediatica: per questo come ente camerale abbiamo voluto sostenere questa proposta a nome e per conto di tutte le imprese del torinese, che in questa come in altre occasioni simili, avranno modo di beneficiare dell’arrivo della manifestazione sportiva, in un maggio già ricco di appuntamenti culturali e turistici che pongono la nostra città tra le destinazioni più gettonate in Italia e in Europa».

