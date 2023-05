Cartier apre uno stabilimento a Torino La crisi si vince (anche) con il lusso

Cartier, il celeberrimo marchio francese famoso per i gioielli e i prodotti di lusso ha ristrutturato e riaperto uno stabilimento industriale in via Ramazzini, alle Basse di Stura, a Torino nord. Saranno 450 i suoi dipendenti a pieno regime, di cui 120 assunti appositamente per la nuova apertura. Soddisfatti il presidente della Regione Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo per le ricadute positive sulla città e sull’occupazione.



