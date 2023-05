Maggio su due ruote con i Torino Bike Days

Il mese di maggio, che tradizionalmente ospita il Giro d’Italia, vedrà protagoniste le due ruote anche a Torino, con una serie di eventi tutti dedicati alla bicicletta. Dal 4 al 14 maggio la Città riunisce sotto l’insegna di Torino Bike Days un ricco programma di eventi adatti a tutte le età, tra competizioni, esposizioni, attività di sensibilizzazione ambientale, lezioni di prova e pedalate tra le bellezze torinesi. Dieci giorni durante i quali tutte e tutti avranno la possibilità di avvicinarsi o approfondire la passione per le due ruote.

Si parte giovedì 4 maggio con “La invincibili”, pedalata cicloturistica gratuita organizzata per rendere omaggio al Grande Torino. La partenza è prevista dallo stadio Filadelfia alle 13.30 con arrivo sul piazzale della Basilica di Superga.

Da venerdì 5 e fino a domenica 7 maggio il Parco del Valentino ospiterà per la prima volta BikeUP – Electric Bicycle Power Festival, fiera internazionale dedicata alle e-bike, al cicloturismo e alla mobilità elettrica leggera. Nella giornata inaugurale il Talent Garden della Fondazione Agnelli ospiterà il convegno “Bike to work: migliorare la mobilità urbana e la qualità della vita in bicicletta”.

A partire da sabato 6 maggio il Motovelodromo “Fausto Coppi” sarà teatro della Bike week, una settimana all’insegna della bicicletta e dello sport con un programma di attività varie adatto a tutte le età. In programma anche tour cicloturistici tematici alla scoperta della storia e delle bellezze della Città (previsti per le giornate del 6 e 7), per i quali è richiesta l’iscrizione tramite il sito del Motovelodromo.

Domenica 7 maggio l’appuntamento per sportivi e appassionati è con l’ottava edizione della Granfondo Internazionale Briko di Torino, corsa ciclistica di 122 km inserita nel calendario del Prestigio della Rivista Cicloturismo, del Gran Trofeo GS Alpi e del Campionato Nazionale Granfondo e Mediofondo ACSI Ciclismo. I corridori partiranno dal Motovelodromo per concludere la competizione davanti alla Basilica di Superga. Nello stesso giorno è in calendario anche una gita cicloturistica intorno a Torino, “Corona di delizie in bicicletta”, 90 chilometri di percorso che si snoderà tra le Residenze Reali e i Parchi metropolitani.

Sabato 13 maggio i più competitivi potranno sfidarsi nella 6 SuperGas, una sfida ciclistica riservata ai professionisti con l’obiettivo di arrivare 6 volte a Superga da 6 versanti diversi mentre l’associazione Bike Pride organizza Easy Rider una pedalata spensierata non competitiva alla scoperta del territorio.

Domenica 14 maggio lungo le piste ciclabili cittadine pedaleranno i più piccoli con la Bimbimbici, manifestazione nazionale dedicata a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovanissimi.

“Vivere in modo sostenibile- spiega l’assessora alla Mobilità e Transizione Ecologica Chiara Foglietta– significa guardare al futuro. Iniziative come i Torino Bike Days portano l’attenzione sulla mobilità attiva e sulle trasformazioni della nostra Città. La bici rappresenta il mezzo più economico e green che abbiamo a disposizione per spostarci e, in questa direzione, vanno le numerose azioni che abbiamo messo in atto come amministrazione per promuoverne l’uso, migliorando e incrementando l’estensione della rete ciclabile cittadina e promuovendo una cultura della mobilità attiva, con progetti e attività di sensibilizzazione ed educazione portati avanti nell’ottica di una società che cambia”.

“La Città di Torino è pronta ad accogliere i Torino Bike Days – aggiunge l’assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi Domenico Carretta – un’occasione unica per promuovere sport, sostenibilità ambientale, turismo, salute, inclusione e aggregazione sociale. La bicicletta è un mezzo di trasporto ecologico, che promuove uno stile di vita sano e, al tempo stesso, un valido strumento per la promozione del territorio che permette di far scoprire luoghi e paesaggi da un punto di vista diverso. Siamo convinti che i Torino Bike Days possano rappresentare un’occasione straordinaria per Torino e per tutti coloro che vorranno partecipare a questa grande festa dedicata alle due ruote”.

Maggiori dettagli e il programma completo con tutti gli eventi sono disponibili su http://www.comune.torino.it/eventi/torinobikedays/

