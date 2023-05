Auto contro furgone: un morto e un ferito grave

Questa mattina, dopo le 10, si è verificato un incidente mortale sulla tangenziale Ovest a Vercelli. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone di una ditta di spedizioni e un’auto sono stati coinvolti in uno scontro nel quale uno dei due conducenti ha perso la vita, mentre l’altro è attualmente in gravi condizioni: è stato trasportato in ospedale secondo le prime informazioni dei sanitari. La scena è stata presidiata non solo dal servizio di emergenza 118 ma anche dagli agenti della polizia municipale, che stanno indagando sulla dinamica.

