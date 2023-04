TJF 2023 – giovedì 27 aprile: Roberto Ottaviano, Paal Nilssen-Love

Eternal Love ha le proprie radici nella spiritualità africana. Come in una preghiera o una evocazione, il nuovo lavoro di Roberto Ottaviano omaggia tutta la bellezza fiera e battagliera della madre terra e delle sue anime migliori, attraverso la reinterpretazione delle musiche di Don Cherry, Charlie Haden, John Coltrane e Dewey Redman, per celebrare, in questi tempi difficili, la speranza e la voglia di riscatto del genere umano. Immerso in questo “bagno mistico” il jazz torna a incarnare quello spirito di “musica totale” che spesso sembra perduto, con il lavoro collettivo di un ensemble di eccezionale livello. Dopo decenni di brillante attività il sassofonista e compositore barese Roberto Ottaviano quest’anno è tornato a vincere il referendum di Musica Jazz come musicista dell’anno e continua a fare la storia del jazz italiano ed europeo.

ore 18.00 – AULA MAGNA DEL POLITECNICO

ROBERTO OTTAVIANO QUINTET “ETERNAL LOVE”

Roberto Ottaviano, sax soprano

Marco Colonna, clarinetti

Alexander Hawkins, pianoforte

Giovanni Majer, contrabbasso

Zeno De Rossi, batteria

Il progetto è nato durante la pandemia, quando il World Music Festival di Oslo chiese a Nilssen-Love di costituire un gruppo composto esclusivamente di musicisti residenti in Norvegia. Gli elementi scelti hanno retroterra molto diversi tra loro: etnico, classico, contemporaneo, jazz, free, noise, pop, etc.

A proprio agio con tutta questa eterogeneità artistica, Nilssen-Love – tra le punte di diamante della ricca scena nordica e uno dei batteristi più creativi oggi in Europa – ha composto le musiche per la band lasciandosi ispirare dai suoni di Etiopia, Mali, Senegal e Brasile. Le composizioni sono mappe, la libertà totale è la regola. Lo scopo dei musicisti sul palco è sorprendersi a vicenda prima ancora di stupire il pubblico. Vedere questo gruppo dal vivo è come trascorrere una serata al circo per assistere a uno spettacolo musicale folle, stralunato e poetico.

Esclusiva TJF

ore 21.00 – CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

PAAL NILSSEN-LOVE CIRCUS

Juliana Venter, voce

Thomas Johansson, tromba

Signe Emmeluth, sax alto

Kalle Moberg, fisarmonica

Christian Meaas Svendsen, basso elettrico, contrabbasso

Paal Nilssen-Love, batteria, percussioni

IL TORINESE