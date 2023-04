Rosario Livatino: una mostra al Palagiustizia

A Torino dal 3 al 13 maggio a Palazzo di Giustizia una mostra sul giudice ucciso dalla mafia

nel 1990 e proclamato beato da papa Francesco nel 2021.

Convegno inaugurale il 3 maggio con magistrati e avvocati.

Iniziativa di LAF (Libera Associazione Forense) con il sostegno di Intesa Sanpaolo

Il 21 settembre 1990 la stidda agrigentina uccide il magistrato siciliano Rosario Livatino e due

anni fa (il 9 maggio 2021) papa Francesco lo proclama “beato” perché ucciso in odio della sua

fede cristiana e perciò considerato “martire”.

La sua vicenda umana, religiosa e professionale è a tema nella mostra che dal 3 al 13 maggio

prossimi sarà esposta nel Foyer dell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Torino in corso

Vittorio Emanuele II, 130, per iniziativa di Libera Associazione Forense (LAF), con il

sostegno di Intesa Sanpaolo e il patrocinio di ANM sezione di Piemonte e Valle d’Aosta, Ordine

degli Avvocati di Torino e Diocesi di Torino.

Assassinato a neanche 38 anni, Livatino si era distinto per la sua intelligenza, per la passione,

per l’impegno e il suo estremo rigore professionale nella ricerca della verità e della giustizia,

tanto da attirare l’attenzione dei mafiosi che decisero di eliminarlo.

Cresciuto nelle file dell’Azione Cattolica, ha vissuto la sua profonda religiosità e la sua grande

umanità nell’esercizio quotidiano della sua professione. Questo è il cuore della mostra intitolata

“Sub tutela Dei – Il giudice Rosario Livatino” e del convegno inaugurale che si terrà il 3

maggio dalle 15,15 a Palazzo di Giustizia al quale parteciperanno Antonia Pappalardo,

Presidente di sezione penale del Tribunale di Palermo e Paolo Tosoni avvocato milanese,

membro LAF e curatore della mostra. Introdurrà l’incontro Cristiano de Filippi, avvocato

torinese e membro LAF, modererà Rossana Zappasodi, Presidente di sezione civile del

Tribunale di Torino.

La mostra è articolata in quattro sezioni, con testi, fotografie e video che raccolgono

testimonianze di colleghi, amici e conoscenti che a diverso titolo lo hanno conosciuto. La prima è

dedicata alla formazione personale di Livatino e al contesto umano, familiare e sociale della

cittadina di Canicattì dove è cresciuto e vissuto. La seconda, al suo percorso professionale come

magistrato, dapprima presso la Procura della Repubblica di Agrigento e in seguito nella sezione

penale del Tribunale di Agrigento. La terza sezione è dedicata all’omicidio-martirio e al processo

di beatificazione, con un approfondimento sulla persona di Piero Ivano Nava, il testimone chiave

nei processi celebrati a carico degli esecutori materiali e dei mandanti dell’omicidio. La quarta e

ultima sezione tratteggia l’eredità di Livatino nella società e nella Chiesa di oggi. Chiudono la

mostra le lettere scritte da Salvatore Calafato (uno dei mandanti dell’omicidio) e da Domenico

Pace (uno degli esecutori materiali del delitto), entrambe commovente segno di un pentimento

che ha del miracoloso.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni feriali dalle 9 alle 17 (il sabato fino alle 13) anche con

l’ausilio di guide, prenotabili online scrivendo a mostragiudicelivatino@gmail.com

IL TORINESE