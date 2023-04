Centro, il progetto politico va avanti con o senza Calenda

“Il partito di Centro e la ‘politica di centro’ devono andare avanti. Con o senza Calenda. Del resto,

la politica non si può fermare di fronte alle pregiudiziali ideologiche o, peggio ancora, ai pregiudizi

di carattere personale. Un progetto politico è credibile, e si può realisticamente percorrere, solo se

non prevalgono queste degenerazioni e queste derive. E la prospettiva centrista, riformista e

democratica è oggi quantomai essenziale e necessaria. Un Centro plurale che deve vedere la

presenza decisiva e determinante di più culture politiche. A cominciare da quella cattolico

democratica e popolare. I pregiudizi personali, e ideologici, sono esterni ed estranei a questo

progetto che prosegue perchè è semplicemente importante ed indispensabile per la qualità della

nostra democrazia contro ogni forma di radicalizzazione della lotta politica che può sempre

degenerare nella deriva degli “opposti estremismi”.

Giorgio Merlo, Dirigente nazionale Popolari.

IL TORINESE