Festa in piazza a Torino con la fanfara dei bersaglieri

CONCERTO PER CELEBRARE LA FESTA DI LIBERAZIONE, DEDICATO AL GEN. PEROTTI E AL MAGGIORE ENRICO MARTINI MAURI.

DOMENICA 23 APRILE ALLE ORE 16,30 in piazza CLN per iniziativa del Centro intitolato a Mario Pannunzio che fu uomo della Resistenza liberale incarcerato a Regina Coeli a Roma nel 1943/44, la Fanfara dei Bersaglieri M.O.V.M. “Enrico Toti” ha tenuto un concerto di musiche patriottiche e risorgimentali per festeggiare la Festa della Liberazione. Il concerto è dedicato a due Medaglie d’Oro al V.M. il Generale Giuseppe Perotti, capo del Comitato Militare del CLN piemontese fucilato al Martinetto ed il Maggiore Enrico Martini Mauri, comandante delle Divisioni Alpine, che fu uno dei liberatori di Torino il 25 aprile 1945.

Nell’intervallo sono state lette le lettere dei condannati a morte fucilati al Poligono del Martinetto di Torino nel 1944. Un modo per coinvolgere la città nei valori della Resistenza collegandola al Risorgimento. Sono intervenuti gli attori Mario Piazza e M. Grazia Gotro. È stato anche il modo per onorare i Caduti della Resistenza, in particolare il Comitato Militare Clandestino del CLN piemontese comandato dal Generale Perotti, di cui fece parte anche Valdo Fusi.



Centinaia i torinesi e i turisti presenti in piazza . Tra le autorità il presidente del Pannunzio Pier Franco Quaglieni, Giampiero Leo e Nino Boeti.

