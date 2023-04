Baseball A, pareggio casalingo per i Grizzlies Torino

Debutto casalingo nel girone E del campionato di serie A per il Campidonico Grizzlies di Pier Paolo Iluminati, che sabato ha impattato al Comunale di Torino contro l’Ecotherm Brescia.

Emozionante momento nel pre partita, che all’atto dello schieramento ha visto le ragazze U15 torinesi del softball, scendere al fianco dei “colleghi” della serie A baseball.

La cronaca (co.stampa Grizzlies Torino)

Dopo le doppiette della scorsa settimana che valevano la testa della classifica insieme al Modena, ieri allo stadio Passo Buole di Torino, Campidonico Grizzlies e Brescia hanno entrambe mosso la classifica grazie alla vittoria per 1 a 3 dei Lombardi nella partita del pomeriggio, ed al pronto riscatto per 5 a 3 degli Orsi in quella serale.

In gara 1 i Bresciani hanno timbrato il cartellino alla settima ripresa grazie a due doppi consecutivi che hanno schiodano il punteggio dall’1 a 1; vittoria meritata con 10 valide a referto contro le 5 dei Torinesi. Da segnalare il debutto assoluto in serie A di Corrado Resca, giocatore classe 2008 cresciuto nel vivaio dei Grizzlies. Buona anche la prova di Zingarelli sul monte di lancio.

Nella partita serale i padroni di casa sono parsi subito più determinati ed al secondo inning hanno ipotecato la vittoria grazie all’Homerun da 2 punti di Barbero ed al doppio di Oldano.

Al tentativo di rimonta di Brescia nel terzo e quarto inning ha risposto al sesto il punto forzato di Barbero spinto a casa da una base ball a cuscini pieni.

Sicurissimo sul monte di lancio Eriel Carrillo che ha trascinato i suoi oltre che con i lanci anche dando ordini alla difesa; 8 riprese per lui prima di lasciare la salvezza a Marco Pascoli.

Sul tabellino 8 valide per il Campidonico e 5 per i Lombardi.

Ora con la ulteriore doppia vittoria della capolista Modena sul Settimo, Brescia e Torino sono secondi nel girone E con 3 vinte ed una persa.

E sabato 29 sarà proprio Modena-Torino la sfida clou della settimana.

⚪🔴 sabato 22.4.2023 – Comunale Torino

ore 15:30

CampIdonico Torino-Ecotherm Brescia 1-3

ore 20:30

Campidonico Grizzlies Torino-Brescia Baseball 5-3

ph Grizzlies

