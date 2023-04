Il 25 aprile a Venaria Reale

Celebrazioni per la Festa della Liberazione 2023

In occasione del 78° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la Presidenza del Consiglio Comunale, il Comitato della Memoria e la Città di Venaria Reale organizzano alcuni momenti commemorativi in ricordo dei Caduti per la libertà durante la Resistenza.

Programma

Lunedì 17 aprile

Dalle ore 10:00, Teatro della Concordia in corso Puccini (ingresso gratuito riservato alle scuole)

Proiezione del documentario “Libere”

Regia di Rossella Schillaci e produzione a cura dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.



Venerdì 21 aprile

Ore 21:00, sala polifunzionale della Biblioteca Civica Tancredi Milone in via Giuseppe Verdi 18

Proiezione “Venaria Reale appena ieri”, video e parole di un recente passato

A cura di Riccardo Ritiri (ANPI Sezione di Venaria Reale).

Domenica 23 aprile

Ore 10:00, monumento ai Caduti nel Cimitero capoluogo

Deposizione corona e interventi Autorità cittadine

Ore 10:45, monumento ai Caduti nel Parco naturale La Mandria

Deposizione corona e interventi Autorità cittadine.

Martedì 25 aprile

Dalle ore 9:30, piazza Martiri della Libertà

Schieramento delle autorità civili, militari e delle associazioni combattentistiche

Alzabandiera

Corteo presso i monumenti ai Caduti (piazza Vittorio Veneto, largo Giuseppe Garibaldi e ritorno in piazza Martiri della Libertà)

Benedizione

Contributo degli alunni delle scuole cittadine

Interventi delle Autorità

Interventi dei rappresentati dell’ANPI Sezione di Venaria Reale

Esecuzione di brani a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi e del Coro Tre Valli Città di Venaria Reale

Aperitivo offerto dall’AVIS Sezione di Venaria Reale.

IL TORINESE