Fondazione Crt, Giachino scrive a Quaglia e Palenzona

Carissimi Fabrizio Palenzona e Giovanni Quaglia,

Anche in virtu’ di una amicizia di lunga data Vi scrivo a proposito della Vostra candidatura a Presidente della Fondazione CRT perché ho letto ampie pagine dedicate alla partita per la Presidenza della Fondazione CRT, Cassa Risparmio Torino, con i possibili schieramenti e i possibili voti a Vostro favore ognuno di Voi due. Non ho letto invece una riga sul Vostro programma di due politici che da almeno vent’anni si occupano di Banche e Fondazioni. Lo dico perché mentre le nostre grandi Banche dal S.Paolo a UniCredit vanno molto bene, gli utili sono alti, le retribuzioni dei manager altissime, Torino da 25 anni cresce meno della media nazionale. Di più. Il sistema delle Fondazioni piemontesi negli ultimi vent’anni ha distribuito al territorio circa cinque miliardi di euro cash ma il territorio ha continuato il suo declino con una bassa crescita che si è trasformata in un forte calo del PIL procapite è questo ha fatto aumentare le persone in povertà e la disoccupazione giovanile.

Le finalità delle Banche sono quelle di dare il servizio del credito al sistema economico per aiutarlo a crescere e a creare nuove occasioni di lavoro mentre le Fondazioni che le controllano si occupano del rapporto con il territorio. Così è stato fino alla fine degli anni 80.

Il 18 aprile giorno del voto sulla Presidenza della Fondazione CRT io ringrazierò ancora una volta i miei genitori che il 18.4.1948 votando De Gasperi votarono per la rinascita del nostro Paese semidistrutto dalla 2a Guerra Mondiale.

Negli ultimi vent’anni Torino si è mangiata molto di quanto costruito sino alla fine degli anni 80. Io penso che tutti coloro che si candidano a guidare Enti importanti come le Fondazioni Bancarie oltreche a pensare chi nomineranno nel CDA delle Generali dovrebbero dirci quale contributo si propongono di dare per rilanciare la ex Capitale d’Italia, la ex Capitale dell’auto dove i poveri sono notevolmente aumentati e la crescita economica e’ più bassa della media nazionale.

Lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti come diceva Alcide De Gasperi.

Anche perché come Voi sapete la TAV abbiamo dovuto salvarla noi semplici cittadini anche se molto innamorati di Torino e preoccupati del suo futuro.

Molte grazie della attenzione,

Mino GIACHINO