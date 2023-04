Avanti Juve! Juventus-Sporting Lisbona 1-0

Gara di andata quarti finale Europa League

Comincia bene la Juventus nei quarti di finale di Europa League,gara di andata, che supera per 1-0 lo Sporting Lisbona a Torino. I bianconeri di Allegri soffrono nel primo tempo, rischiano lo svantaggio in diverse occasioni, poi crescono notevolmente nella ripresa fino al 73′, quando sblocca la gara,che stava diventando complicata,con Federico Gatti, difensore centrale che segna da due passi il suo primo gol in bianconero,approfittando anche di un errore del portiere avversario Adan. Nel finale di partita il protagonista è il portiere juventino Perin, che con un doppio intervento strepitoso nei minuti di recupero salva la Juve e consente alla squadra di presentarsi in vantaggio al match di ritorno, in programma tra sette giorni a Lisbona,con ottime possibilità di qualificarsi in semifinale.

