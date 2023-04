Ottosottountetto in Spring-Fields, un programma dedicato alla primavera

Osteria Rabezzana, via San Francesco d’Assisi 23/c, Torino

Mercoledì 12 aprile, ore 21.30

Gli Ottosottountetto presentano mercoledì 12 aprilein Osteria Rabezzana “Spring-Fields”, un programma dedicato alla primavera, la stagione degli amori e della rinascita. Il viaggio vocale porterà ad esplorare le rigogliose highlands britanniche, le luminose praterie del nord Europa e le atmosfere appassionate del Mediterraneo, tra canti di speranza, d’amore e di redenzione.

Gli Ottosottountetto sono un gruppo vocale composto da amici che fanno parte abitualmente di formazioni corali polifoniche. Si sono formati durante il primo lockdown, cantando ognuno sotto il proprio tetto un brano che hanno diffuso sulle piattaforme digitali. Visto il seguito ottenuto, hanno poi deciso di riunirsi sotto lo stesso tetto per cantare un repertorio che parte dal pop italiano per sconfinare nello spiritual e nei brani più classici del repertorio corale. I componenti degli Ottosottountetto hanno all’attivo, con le rispettive formazioni corali, un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

Formazione

Soprani: Martina Paramatti, Costanza Fiore

Contralti: Anna Maria Genestreti, Alessandra Gamba

Tenori: Matteo Dacasto, Nicola Forlin

Bassi: Claudio Tonino, Gabriele Bosonin

Programma

Ciro Pinsuti – A spring song

Part Uusberg – Muusika

Daryl Runswick – Blackbird

Riccardo Giavina – O sole mio

Malcolm Goldring – The little green lane

Grayston Ives – I’ll follow the sun

Nick Ashby – Songbird

Simon Carrington – O my love is like a Red, Red rose

Otto Fredrik Tullberg – Kristallen den fina

Mark Brymer – Heaven is a place on earth

Philip Lawson – Seasons of love

Nicola Forlin – Maledetta primavera

Pacis Eusebe Ndoli Ndahiro – May it be

Jefferson Curtaz – More than words

Ora di inizio: 21.30

Ingresso:

15 euro (con calice di vino e dolce) – 10 euro (prezzo riservato a chi cena)

Possibilità di cenare prima del concerto con il menù alla carta

Info e prenotazioni

Web: www.osteriarabezzana.it

Tel: 011.543070 – E-mail: info@osteriarabezzana.it

