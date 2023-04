È morto a 88 anni Gianni Acquadro Pacera, storico titolare dell’omonima macelleria di Biella, in via Italia, nel quartiere Riva. Dal 1960, anno di apertura, e fino allo scorso anno è rimasto in negozio ad aiutare il figlio Massimo. I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di Cossila San Grato alle 10.30 di giovedì 13 aprile.

