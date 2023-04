Venerdì 14 aprile , ore 21 Teatro Concordia, Venaria Reale (TO) Il racconto del più grande fallimento di uno dei più straordinari geni del cinema di tutti i tempi Con il racconto-concerto “Oh, that Chaplin” Lello Arena veste i panni di Charlie Chaplin per svelare il Chaplin compositore e violoncellista, prima che il cinema lo consacrasse genio di tutti i tempi. Con Francesca Taviani al violoncello e Rossella Giordano al pianoforte, Lello Arena racconta una storia a pochi conosciuta, curiosa e avvincente, che rivela la grande passione di Charlie Chaplin per la musica, quando ancora il cinema non era entrato nella sua vita. Prima di intraprendere la sua sfolgorante carriera, Chaplin considerò infatti molto seriamente la possibilità di raggiungere fama e successo come concertista e più precisamente come violoncellista. Nella sua autobiografia, racconta di appassionate ore di studio e di costose modifiche rese necessarie al suo strumento perché, essendo mancino, poteva suonarlo solo al contrario. Scrisse anche un repertorio musicale ad hoc in previsione della sua futura carriera di solista: “Oh! That Cello!” è il titolo che diede alla raccolta di quei brani. Con Bert Clark, eccellente pianista dell’epoca, fondò una casa di produzione che tuttavia fallì in breve tempo. Solo quando divenne un grande artista decise di riproporre il repertorio di “Oh! That Cello!”, così come lo aveva concepito per un duo violoncello e pianoforte, davanti a una platea sceltissima di amici e ospiti di riguardo che intratteneva in serate straordinarie con la sua musica e con aneddoti e curiosità tratti dalla sua vita. In “Oh, that Chaplin” Lello Arena, storyteller d’eccezione, farà riassaporare al pubblico del Teatro Concordia l’atmosfera di quelle serate, dove le parole e la musica che Chaplin scrisse per quegli incontri sveleranno un altro, sorprendente e straordinario lato del suo genio.