Snow volley Festival bis tricolori al campionato di Prato Nevoso

SNOW VOLLEY FESTIVAL 2023

BIS TRICOLORI AL CAMPIONATO ITALIANO DI

SNOW VOLLEY A PRATO NEVOSO

DALMAZZO-BREIDENBACH-ARCAINI fra le donne e

BRUGMANN-SEEBER-GROEBER (CON BERGER) fra gli uomini

TORNANO A VINCERE DOPO IL SUCCESSO DEL 2022

ARGENTO PER PARENZAN, LABEE E ROTTOLI NEL TORNEO FEMMINILE

CAMOZZI, DI RISIO, GEROMIN IN QUELLO MASCHILE

Il bis di Anna, Sara e Sofia fra le donne, quello di Michael, Peter e Markus fra gli uomini.

Sono Dalmazzo – Breidenbach – Arcaini e Brugmann – Seeber – Groeber – Berger i team vincitori del Campionato italiano Fipav di snow volley co-organizzato con Snow Volley Italia e assegnato domenica 2 aprile a Prato Nevoso (Cuneo), al termine di una tre giorni di divertimento e adrenalina.

Al lungo weekend di gare, a cui hanno assistito oltre 3.000 spettatori, hanno preso parte più di 200 atleti italiani e internazionali, provenienti da Italia, Spagna, Egitto, Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, Olanda, Uruguay, Stati Uniti e Australia.

Breidenbach, Dalmazzo e Arcaini hanno battuto per 2-0 (15-12, 15-13) il trio Parenzan-Labee-Rottoli, dopo aver agevolmente superato in semifinale Dostálová-Poszmiková-Tagliapietra-De Sabato (15-4, 15-12). Primo set molto combattuto, vinto da Sara, Anna e Sofia con uno strappo nelle battute conclusive. Nel secondo parziale, Parenzan e socie hanno provato a render la vita dura alle campionesse in carica, che però, con tecnica e intelligenza hanno chiuso 15-13 in due set.

Al terzo posto, invece, si sono piazzate De Luca-Giudici-De Chavarria che hanno superato nella finale per il bronzo Dostalova-Poszmikova-Tagliapietra-De Sabato al termine di un match condotto dall’inizio alla fine (15-13, 15-10).

A seguire si è disputata la finale maschile tra gli altoatesini Berger-Burgmann-Groeber e i lombardi Camozzi-Di Risio-Geromin, finita col risultato di 2-1 (14-16, 25-23, 15-11).

Spettacolo e intensità agonistica sin dal primo set, con Camozzi-Di Risio-Geromin partiti meglio e scappati sul 10-4. Berger-Burgmann-Groeber hanno ricucito lo svantaggio ma Camozzi e compagni grazie ad una gestione attenta hanno concluso il proprio favore il set (16-14). Infinito il secondo set, vinto ai vantaggio (25-23) dagli altoatesini grazie a una serie di azioni spettacolari.

Sulle ali dell’entusiasmo, nel tie break Berger, Burgmann e Groeber si sono portati subito al comando (8-4) amministrando il vantaggio fino al 15-11 che vale il secondo titolo nazionale.

Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, si è imposta la formazione formata da Adel-Bennato-Lupatelli con il punteggio di 2-0 (7-15-7, 17-15) su Amorosi-Galante-Ortolano.

“Sono molto contento e soddisfatto di questa stagione, nonostante le difficoltà a cui il clima moderno ci sta mettendo di fronte. Non abbiamo ancora raggiunto i numeri pre covid, ma sono comunque numeriche importanti. Abbiamo avuto giocatori provenienti veramente da tutto il mondo, ad attestazione che Prato Nevoso è diventata una località conosciuta a livello internazionale per lo snow volley. È importante vedere che c’è sempre più un interesse anche da parte delle Federazioni che, dopo il primo campionato italiano dello scorso anno, hanno investito in questo secondo anno con ben 4 tappe – commenta Matteo Carlon Presidente di Snow Volley Italia – Siamo pronti a ripartire per il prossimo anno puntando anche a eventi sempre più internazionali. Vorremmo tornare a fare un Europeo in casa come abbiamo fatto in passato e organizzare anche tappe all’estero per l’ulteriore sviluppo di questa disciplina. Ringrazio tutto lo staff: oltre 30 persone sono state impegnate per sviluppare questo evento anche di notte, per allestire i campi e per “rimetterli in pista”, grazie anche al “gattista”. Abbiamo fatto davvero i miracoli, di nuovo, per l’ennesima volta per mettere in piedi questo evento, quindi grazie anche alla località di Prato Nevoso che si è resa come sempre disponibile e che continua a credere in questo evento e in questa disciplina”.

I TORNEI AMATORIALI

Nei tornei amatoriali organizzati da Snow Volley Italia, l’ultima giornata ha fatto registrare un doppio successo per David Badalotti, che ha vinto il 4×4 Mix con la squadra “Kiss our aces” e il 2×2 Mix in coppia con Anna Dostálová.

Nel 4×4 Mix, il team completato da Francesca Priore, Andrea Giudici e Gioele Gazzera ha battuto per 21-14 in finale Relazioni internazionali, ovvero Atef Girgis, Michele Bennato, Enrico Lupatelli, Anna Dostálová e Silvia Poszmiková.

Nel 2×2 Mix, Badalotti e Dostálová l’hanno spuntata nel combattuto set conclusivo per 25-23 su Dominik Sestak e Silvia Poszmiková.

In precedenza la coppia ceco-slovacca si era aggiudicata il 2×2 femminile: Dostálová e Poszmiková successo in finale per 21-12 su De Luca–Giudici.

Nel 2×2 maschile vittoria finale per la coppia Franceschelli-Maestri che nell’atto conclusivo l’ha spuntata 21-16 su Angelini–Francesconi.

Al team Uruguay il successo nel 3×3, secondo posto per “I sovrappeso… poooolco” battuti 21-13 nel match per l’oro.

Ad assistere alle finali del Campionato Italiano a Prato Nevoso anche Riley McKibbin, campione della disciplina e amico di Snow Volley Italia, e la palleggiatrice statunitense Carli Lloyd, in questa stagione in forza alla UYBA Busto Arsizio in Serie A1 femminile.

LE DICHIARAZIONI DELLE CAMPIONESSE D’ITALIA 2023 E DEI CAMPIONI D’ITALIA 2023

Sara Breidenbach: “Siamo orgogliose per come abbiamo giocato, la semifinale è stata combattuta e la finale molto complicata”

Anna Dalmazzo: “Siamo cresciute molto rispetto all’anno scorso, a Bardonecchia abbiamo scaldato i motori e assieme ci divertiamo un mondo”.

Sofia Arcaini: “La neve è diventata la mia migliore amica, ormai mi chiamano la queen of the snow”.

Michael Burgmann: “Siamo partiti un po’ spenti, poi abbiamo giocato bene. Nel secondo set abbiamo difeso alla grande e siamo riusciti a chiudere”.

Isaak Seeber: “Siamo cresciuti alla distanza nella fase muro-difesa, giocando molto meglio in semifinale e finale”.

Markus Groeber: “È stata anche una vittoria di testa, che in finale ha fatto la differenza”.

Thomas Berger: “Lo snow volley mi piace molto, c’è una bella atmosfera, coinvolgente”.