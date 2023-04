Parco della Salute, Salizzoni (Pd): “Unica cosa certa l’attesa”

«Sul Parco della Salute la Giunta regionale ha scelto la linea dell’attesa ma l’attesa, purtroppo, non è una scelta»: questo il commento del consigliere regionale Mauro SALIZZONI (Pd) a margine della discussione a Palazzo Lascaris del Question Time con cui si chiedono chiarimenti e certezze sull’iter di realizzazione del Parco della Salute di Torino. «Sarebbe urgente fissare un cronoprogramma preciso per il dialogo competitivo e chiarire le intenzioni dei gruppi di imprese rimasti in gara. In alternativa, l’unica soluzione percorribile sarebbe quella di predisporre una nuova gara con procedura d’urgenza in modo da dare il prima possibile concretezza al progetto, superando l’attuale situazione di stallo. Purtroppo, nulla di questo si sta facendo. Occorrerebbe mettere il Commissario Marco Corsini nelle condizioni di operare e prendere decisioni con l’urgenza necessaria, invece, apprendiamo che per ora sta leggendo le carte, in attesa che a Roma venga firmato il decreto di nomina. Insomma, si attende. Una situazione che non ci rassicura, come non ci rassicurano le perplessità dell’assessore Icardi sul dialogo competitivo, che speriamo non siano propedeutiche ad una resa che affosserebbe definitivamente il Parco della Salute».