Olimpiadi Milano Cortina, Ruffino: bene coinvolgere il Piemonte

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino (Azione):

Le Olimpiadi invernali del 2026 si disputano in Italia, cioè a Cortina, quindi nel Veneto, e in Lombardia. Ma, ripeto, in Italia. Il tira e molla sul coinvolgimento del Piemonte, o sulla sua esclusione a causa del pregiudizio ideologico del precedente sindaco di Torino Chiara Appendino, diventa stucchevole con il passare delle settimane e con la sempre più evidente difficoltà degli organizzatori a individuare lo spazio necessario per le gare di pattinaggio. Si vuole tutelare l’ambiente e tenere sotto controllo le spese? C’è il Piemonte: Appendino, per fortuna dei torinesi non è più il sindaco, e l’intesa istituzionale fra Lo Russo e Cirio può garantire una tempistica accelerata. Se Luca Zaia e Giuseppe Sala sapranno guardare oltre i loro campanili sarà un vantaggio per tutti.