“Un soffio ti può salvare la vita”

Con questo slogan i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino e la Fondazione Specchio dei tempi si propongono di sensibilizzare i più giovani rispetto al consumo di alcol, ancora troppo spesso causa di sciagurati incidenti.

Lo fanno dando appuntamento ai ragazzi nei luoghi della movida cittadina il sabato sera e distribuendo loro materiale informativo e alcol test gratuiti.

I test, messi a disposizione dalla Fondazione, possono essere fatti sia con l’aiuto del personale sanitario presente nella postazione mobile allestita che da soli in forma autonoma.

Questa sera in via Bossoli, insieme ai militari dell’arma e ai volontari di Specchio dei tempi c’era anche l’assessora ai Giovani Carlotta Salerno, che li ha incontrati e ringraziati per questo impegno e si è sottoposta al test in prima persona. “Fare il test – ha detto- è un’operazione che non richiede molto tempo, il tempo di un soffio. Un grosso ringraziamento a chi si mette al servizio per poter fornire ai giovani utili strumenti per potersi divertire in sicurezza, nel rispetto di noi stessi e di chi ci sta attorno”.