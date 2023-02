Toro fuori! Fiorentina -Torino 2-1

Quarti di finale Coppa Italia.

Jovic Ikone..Karamoh, continua la maledizione granata dei quarti di finale di Coppa Italia..vince,meritatamente,la Fiorentina per il gran secondo tempo disputato…fiammata finale del Toro ma non basta per raggiungere la semifinale.Un buon primo tempo dei granata di Juric con 2 palle gol nei primi due minuti di gara.Poi i cambi hanno favorito la viola di Italiano,maggior qualità soprattutto a centrocampo.Fiorentina in semifinale e Toro che può guardare al settimo posto utile per la qualificazione in Conference League:i granata sono ottavi, l’Udinese settima e domenica scontro diretto Torino-Udinese all’Olimpico Grande Torino… all’andata vinsero i granata,fuori casa,per 2-1… l’auspicio è buono.

Enzo Grassano