Cordolo rotto e pericoloso in strada Altessano – corso Grosseto

“I residenti e diversi automobilisti ci hanno segnalato che in strada Altessano angolo Corso Grosseto un cordolo si è completamente distaccato e occupa in parte la carreggiata, situazione molto pericolosa per centinaia di automobilisti che vi transitano quotidianamente. Ricordiamo che ci troviamo a pochi passi da scuole, centri commerciali e dall’Allianz Stadium.

Abbiamo segnalato alle istituzioni la situazione di pericolo richiedendo un intervento di messa in sicurezza e sistemazione del marciapiede in tempi rapidi in quanto il rischio di incidenti gravi è molto alto. Crediamo fermamente che la sicurezza dei cittadini debba essere una priorità per le istituzioni”.

Lo dichiarano Marina Trombini, presidente dell’associazione Giustizia & Sicurezza e Paolo Biccari attivista della medesima associazione.