Storico attivista No Tav muore investito da un’auto

E’ deceduto ieri sera in Valle di Susa dopo essere stato investito da un’auto a Venaus. Fulvio Tapparo, di 72 anni, attivista storico del movimento No Tav. L’incidente è avvenuto su una strada provinciale, mentre Tapparo stava attraversando a piedi in un tratto non illuminato. Il conducente della vettura, un 62enne di Susa, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. E’ stato sottoposto all’alcoltest che però ha dato esito negativo.