Radicali (Turi/Viale): saremo in piazza Castello per dire no al 41bis

“Sabato saremo presenti alla manifestazione convocata dagli anarchici per dire no al 41bis per Cospito” così in una nota Andrea Turi, Coordinatore dell’Associazione Radicale Adelaide Aglietta e Silvio Viale, Consigliere Comunale radicale della Lista Civica per Torino. “Rispettiamo il lavoro della magistratura la quale deve giudicare un caso complesso come quello dell’anarchico Alfredo Cospito. Tuttavia politicamente non possiamo che essere dalla parte di chi chiede di far cessare immediatamente il regime di 41bis. E diciamo di più: il 41bis è inumano, incostituzionale e nel caso specifico senza dubbio sproporzionato”.