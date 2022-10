Le PMI per la Città della Salute. Un nuovo accordo tra Fondazione Ricerca Molinette e API

API Torino, l’Associazione delle Piccole e Medie Imprese di Torino e

Provincia, sosterrà Fondazione Ricerca Molinette e le sue attività per favorire lo sviluppo della ricerca

biomedica di eccellenza nel Polo della Città della Salute e della Scienza e presso l’Ospedale Molinette. La

notizia è stata ufficializzata ieri, durante il Consiglio Direttivo dell’Associazione, durante il quale sono

anche state anticipate alcune delle modalità attraverso cui la partnership si concretizzerà nei prossimi

mesi.

Fondazione Ricerca Molinette Onlus è nata oltre vent’anni fa dall’iniziativa comune di Università degli

Studi di Torino e AOU Città della Salute per sostenere l’attività dei gruppi di ricerca che operano

all’interno di Città della Salute e della Scienza, con un’attenzione particolare alla ricerca traslazionale,

cioè volta a trasferire in ambito clinico i risultati della ricerca di laboratorio, attraverso lo sviluppo di

nuovi farmaci e terapie. Una mission molto concreta e proiettata nel futuro, per contribuire a fare di

Torino un polo biomedico all’avanguardia e dell’Ospedale Molinette un presidio sanitario di eccellenza

grazie agli investimenti in ricerca. Concretezza che API Torino ha apprezzato da subito e che si è quindi

tradotta nell’avvio di una collaborazione che promette un fitto programma di eventi e iniziative

caratterizzate dall’impegno comune delle due organizzazioni con l’obiettivo di mobilitare risorse, persone

e competenze a sostegno della miglior ricerca biomedica torinese.

“Con questa charity partnership – afferma il Presidente di API Fabrizio Cellino -, vogliamo ribadire

l’impegno del sistema delle piccole e medie imprese torinesi per il territorio. Un’attenzione che non è

fatta solo di elementi legati alla nostra attività produttiva ma anche dal nostro ruolo di attori sociali oltre

che economici, attenti alla responsabilità d’impresa a tutto campo che abbiamo e che intendiamo

accrescere. Le PMI non solo vogliono generare ricchezza e occupazione, ma anche solidarietà e cura per

chi è in difficoltà”. API sta quindi costruendo una serie di proposte e iniziative co-progettandole con la

Fondazione per mettere in circolo tutte le energie, le competenze e le possibili opportunità a favore di

questa causa.

“L’ufficializzazione della partnership è una testimonianza di come si può fare sistema tra enti di diverso

settore per sostenere un bene collettivo quale la salute di tutti e per tutti”, ha commentato la dottoressa

Cristina Seymandi, Consigliere della Fondazione, che ha redatto e condotto il protocollo sottoscritto da

entrambe le parti.

Il Prof. Massimo Segre, Presidente di Fondazione Ricerca Molinette, ha aggiunto: “Ho subito apprezzato

l’approccio pragmatico con cui questa partnership è nata. Abbiamo già avviato, in collaborazione con i

medici delle Molinette, una rubrica di approfondimento su temi sanitari e di prevenzione sul mensile API

Flash. Presto l’associazione promuoverà attivamente i regali solidali per la ricerca tra i suoi associati. Nel

2023 condivideremo iniziative tese a informare, sensibilizzare e coinvolgere la rete associativa API e la

città”.