Con Aief e Borello rinascerà il “Punto 13”

Il centro commerciale a cielo aperto “Punto 13” sorto negli anni ‘70 a Mirafiori in via Ferinelli grazie alla Città di Torino e alle Cooperative, è ormai da tempo in stato di abbandono e degrado.

Quasi tutte le attività commerciali hanno chiuso, compreso il supermercato. Per rivitalizzare la struttura semiabbandonata, AIEF – che nel 2021 ha inaugurato in uno dei locali il Centro AIEF Torino Sud con sportelli di ascolto e di primo aiuto per le famiglie – annuncia il progetto di riqualificazione di Punto 13 che verrà rinnovato e restituito alla cittadinanza nel 2023. È previsto il rifacimento strutturale del complesso e l’apertura di nuovi negozi e servizi per il quartiere. Il punto di riferimento per la nuova realtà sarà certamente il nuovo supermercato che verrà aperto dalla catena Borello Supermercati guidata da Fiorenzo Borello.

“Abbiamo creduto nell’importanza di ridare vita e dignità ad uno spazio importante per le famiglie di Mirafiori, che versava da anni in stato di abbandono – commenta Tommaso Varaldo, presidente della Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza – Il Punto 13 sarà un centro riqualificato con servizi di prima necessità” .