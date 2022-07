L’Alzheimer e l’inquinamento del pianeta: una relazione pericolosa da far terminare il prima possibile

da solo, non significa necessariamente che possa svilupparsi la malattia di Alzheimer.

Gli studi effettuati in varie parti del mondo hanno infatti dimostrato come gli anziani che vivono in

luoghi con una maggiore riduzione dell’inquinamento atmosferico, possano subire un declino più

lento della loro funzione cognitiva e, di conseguenza, abbiano minori probabilità di soffrire di

qualsiasi forma di demenza.

È dunque importante che si lavori nella direzione auspicata dalle correnti giovanili che chiedono a

gran voce di poter vivere in un ambiente più sano e pulito. Sono loro i futuri fruitori dell’ambiente

di cui adesso le generazioni più anziane sono responsabili, non essendovi più dubbi che la riduzione

dell’inquinamento atmosferico causato, ad esempio, dai veicoli a combustione, può migliorare la

funzione cognitiva dei cittadini e ridurre il rischio di vari tipi di demenza, in particolare il morbo di

Alzheimer.

Un indubbio beneficio, dunque, capace di avere un notevole impatto non solo sulla salute della

popolazione, ma anche sull’economia globale, poiché, a cascata, è causa di insorgenza di malattie

con conseguente aumento delle spese mediche, intasamento delle strutture sanitarie e inevitabile

diminuzione della produttività dei lavoratori. L’inquinamento atmosferico esercita inoltre una

influenza negativa sui terreni, sulle foreste e le acque in genere con un meccanismo che perpetua il

diffondersi di un ambiente insalubre in cui siamo immersi che vede, proprio a causa di queste

condizioni, l’aumento dell’anidride carbonica, il responsabile principale del cambiamento climatico,

di cui proprio in questi giorni vediamo le nefaste conseguenze sul pianeta, in grave sofferenza come

mai è avvenuto prima.

Il legame diretto fra inquinamento e Alzheimer è dunque, senza dubbio alcuno, un ulteriore motivo

per accelerare l’introduzione di abitudini più sobrie nella gestione della nostra vita, a cominciare da

una migliore ottimizzazione del traffico urbano, imponendo una graduale rinuncia alle abitudini

legate ad un ancor troppo eccessivo consumo di combustibili fossili, evitando la follia di quelli che

appaiono inutili e disastrosi comportamenti dell’ essere umano, capaci solo di creare danni

irreversibili al macrocosmo del pianeta che, inevitabilmente, si ripercuotono in maniera negativa,

nel microcosmo rappresentato dalle strutture del nostro perfetto, ma delicato, organismo.

Rodolfo Alessandro Neri