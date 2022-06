La Gelateria PEPINO 1884 di piazza Carignano entra a far parte dei Locali Storici D’Italia e con

l’associazione “Caffè Storici e Salotti Sabaudi di Torino” diventa una tappa fondamentale neegli

Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa.

La gelateria Pepino ormai è associata al volto storico di Torino; per molti turisti, anche stranieri, è

oramai impossibile scindere l’immagine della Gelateria PEPINO dalla sua storica piazza Carignano,

un connubio che è diventato una piacevole consuetudine e risveglia ricordi di momenti golosi e

piacevoli, che conserviamo dentro di noi fin dall’infanzia.

Dal 1929 la sua insegna, le vetrine, la boiserie, i velluti rossi e i tavolini all’aperto fanno, infatti,

parte dell’arredo di una delle piazze auliche più belle e ricche di storia della città, piazza Carignano.

Un salotto che racchiude un mondo di bellezza in cui la Gelateria PEPINO è inserita in modo

armonioso e ne è parte integrante.

Entrare a far parte dell’ Associazione culturale Locali Storici d’Italia , patrocinata dal Ministero per i

Beni e le Attività Culturali, è stato per la Gelateria PEPINO 1884 un importante motivo di orgoglio,

ma anche indubbiamente un riconoscimento di un lavoro portato avanti con passione e impegno,

un impegno fatto di attenzione e lungimiranza che hanno consentito, a questa solida realtà, di

superare crisi e cambiamenti del mercato, senza mai tentennare.

“Locali Storici d’Italia” è un’associazione culturale senza scopo di lucro, che si prefigge, attraverso

appropriate iniziative culturali, turistiche e editoriali, di valorizzare e tutelare i più antichi e

prestigiosi locali che abbiano almeno settant’anni di vita, che siano stati e siano ancor oggi,

protagonisti o artefici di pagine della storia d’Italia attraverso gli avvenimenti di cui sono stati sede

e i personaggi che li hanno frequentati, e che conservino stile, spazi e arredi delle origini . Gli odierni

soci del Sodalizio sono circa 230.

La mission dell’Associazione, condivisa dalla Gelateria PEPINO, è, quindi, quella di valorizzare e

tutelare i locali storici, ma anche supportare il turismo culturale che trova nella tradizione e nella

continuità un evidente punto di forza.

Che sia per gustare un iconico Pinguino – il primo gelato su stecco e ricoperto da una sottile sfoglia

di cacao, inventato e messo in commercio proprio qui – una sontuosa coppa gelato, un aperitivo o

un pranzo leggero e sfizioso, la sosta presso la Gelateria PEPINO non è mai scontata ed è

impossibile che non rimanga impressa, per la bellezza del locale e della piazza, ma anche per

l’elevata qualità dei prodotti e per la professionalità e la cura del personale.

Un riconoscimento meritato, quindi, per uno dei locali storici e più rappresentativi della nostra

città, uno dei pochi che vede continuità non solo nel locale e nel prodotto, ma anche nella

proprietà, Edoardo Cavagnino, presidente di Gelati PEPINO 1884 , rappresenta infatti la quinta

generazione di una famiglia che ha fatto la storia del gelato.

“Sono davvero soddisfatto per l’ingresso della Gelateria PEPINO nell’Associazione Locali Storici

d’Italia – dichiara Edoardo Cavagnino – È un’ulteriore opportunità che si inserisce nella filosofia del

condividere e fare rete, che sposo e promuovo da anni. Ho la ferma convinzione che creare

relazioni e sinergie possa essere utile per la crescita di tutti, delle attività, della città e del territorio.

È un obiettivo che stiamo portando avanti anche con l’Associazione cittadina “Caffè storici e Salotti

Sabaudi”, in cui ho assunto l’impegno personale come in veste di Presidente, nella convinzione che

la città abbia un patrimonio di locali storici unico e invidiabile, che merita un’attenzione mirata e

costante. In questo periodo è auspicabile, e quanto mai necessario, un maggior impegno di tutti gli

attori: cittadini, titolari e istituzioni .”​

Torino è la città con il maggior numero di caffè storici in Italia riuniti in una Associazione dedicata:

“Caffe Storici e Salotti Sabaudi di Torino” , nata dal desiderio di salvaguardare un patrimonio

unico, che si dirama nel centro storico cittadino e guidata dallo stesso Cavagnino che ne è

presidente.

Attualmente sono dieci caffè, locali che possono essere definiti veri e propri siti di storica

accoglienza, la cui data di fondazione si pone tra il 1763 e i primi anni del Novecento.

Rappresentano una delle eccellenze della città e la maggioranza di essi fa già parte dei Locali

Storici d’Italia, ma non solo, tutti i membri dell’associazione “Caffè Storici e Salotti Sabaudi di

Torino” sono entrati far parte dell’Associazione europea “Historic Cafes Route”, che offre ai turisti

l’opportunità di intraprendere un interessante e suggestivo itinerario tematico, di fare un salto

indietro nel tempo, di godere del lusso dei Caffè dell’età d’oro, conoscendone l’importante ruolo

che hanno avuto nel passato e che continuano a giocare nel presente, nel plasmare la storia

culturale dell’Europa. Dai primi di giugno la “ Historic Cafes Route” è entrata a far parte del

Programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa.

Gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa sono un invito al viaggio e alla scoperta del ricco e

variegato patrimonio culturale europeo. Il loro scopo è quello di creare una rete di persone e

luoghi legati tra loro grazie a una storia e a un patrimonio comuni.

Gli Itinerari Culturali mettono in pratica i valori del Consiglio d’Europa, costituiti da diritti umani,

diversità culturale, dialogo e scambi interculturali.

L’impegno di Gelateria PEPINO 1884 è, quindi, intenso e spazia su più fronti, tra cui la volontà di

salvaguardare e valorizzare la propria storia, che risulta innegabile, come il desiderio di fare rete e

costruire ampie connessioni e rapporti, nel nostro Paese e in Europa, capaci di diventare stimolo

per sviluppare sinergie utili ad esaltare la bellezza del patrimonio dei caffè storici e di Torino tutta.