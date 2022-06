Colpo di scena: per mangiare serve il grano. E’ la fine dell’economia finanziaria?

A cura di lineaitaliapiemonte.it

Di Marco Corrini

Putin ha risposto al tentativo di isolare finanziariamente la Russia cercando di spostare l’asse monetario mondiale dalla dimensione virtuale a quella reale: il mondo sta tornando a rendersi conto che per mangiare serve il grano, per cucinare serve il gas, e per costruire manufatti serve l’acciaio. Sembra banale ma in un pianeta dominato dall’onnipotenza della carta straccia, la gente lo aveva scordato. La guerra in Ucraina rischia di scatenare uno tsunami che potrebbe travolgere tutto il castello finanziario occidentale e a farne le spese potrebbe essere proprio l’euro…

