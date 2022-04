Nella notte un automobilista ha perso il controllo della vettura è ha abbattuto la grande scultura in metallo Testa di Cavallo, al centro della rotonda El Alamein, a Novara. L’uomo è poi finito contro il muro di un edificio . Dopo i primi soccorsi è stato portato in ospedale e le sue condizioni non sono gravi.

NOTIZIE DAL PIEMONTE