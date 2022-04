Reale Mutua Basket Torino – Forlì 96 – 88: una partita spigolosa vinta smussando gli angoli

Il basket visto da vicino

La Reale Mutua, parafrasando uno storico presidente, “non ci sta” e vince una partita molto ruvida e giocata con molti contatti, smussando gli “angoli” con una ottima prestazione di squadra al tiro e con un ottimo carattere che poche volte abbiamo visto in campo.

Davon Scott reagisce esageratamente ad una provocazione avversaria rischiando l’espulsione dopo aver preso una gomitata “dolosa” da un comprimario di Forlì. Gioca comunque una buona partita pur se sempre in controllo per non rischiare di incorrere in “ire arbitrali”… .

Altri episodi li “scartiamo” dalla cronaca ma direi che il Premio Simpatia non va di sicuro alla squadra forlivese.

È comunque una partita che Torino ha sempre condotto dal primo canestro fino alla fine, con parziali di rimonta di Forlì ma sempre restando al comando.

Alibegovic segna 27 punti e sembra veramente rinato negli ultimi mesi. La scorsa volta dicevo che mancava solo più che vendesse le bibite al palasport, questa volta gli è stato chiesto da una tifosa se potesse anche fare le pulizie di casa … .

Molto bene Landi e De Vico, ottimo l’impatto del rientrante Trey Davies con tre “bombe” di vitale importanza nel secondo tempo e una regia più ordinata durante la sua permanenza in campo.

Partecipanti alla partita senza incidere sia Toscano che Pagani che Oboe. Sarebbe realmente utile un inserimento nuovo per i playoff. Direi in qualsiasi ruolo anche se una guardia ala sarebbe “il meglio”.

In sintesi finale, Torino non è né meglio né peggio di chi le sta intorno. Segna tanto e difende in maniera approssimativa, ma sicuramente è una delle squadre più divertenti da veder giocare in questa serie A2. Ed è tutto dire… .

Torino può lottare anche quest’anno per la promozione? Sì. Lo vorrà fino in fondo? Solo il cielo gialloblù lo sa…

Paolo Michieletto