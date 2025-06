Uncem: “Premio Ostana, la cultura esce dai salotti”

“Uncem fa i complimenti a Ostana per il Premio Ostana sulle Lingue Madri che da venerdì anima la Valle Po, all’ombra del Monviso. Il Premio Ostana è la cultura che esce dai salotti e toglie di mezzo salottari e illusorie certezze museali urbane, da ztl e da radical chic, che sono tanti e che i territori tengono lontani. È la condivisione in un paese delle Alpi, con altri cento paesi. Non è una manifestazione miracolosa o miracolata nel paese fortunato. È con altri tanti eventi di altissima qualità lungo Alpi e Appennini una occasione bellissima per essere insieme nel domani e nel cambiamento. Partendo dalle lingue, da noi, dalla storia del dialogo e dei legami. È dunque scambio e passaggio, salvezza di cosa è stato da portare a tutti. Grazie a Ines Cavalcanti, alla Chambra d’Oc, a Giacomo Lombardo, a tutti i docenti universitari, ai giovani, ai volontari e alle volontarie, ai cittadini che lavorano al Premio e tutto l’anno per l’attuazione della legge 482 del 1999 sulle lingue minoritarie. C’è molto di quella legge da attuare ancora, con il Ministero competente, e dobbiamo farlo come Uncem. Per svegliare i Verttici Rai, in primis, a dare concretezza al ruolo del servizio pubblico per le lingue madri. Rai deve fare molto di più per le lingue madri. Non è retorica e non è roba meno importante di altra. Una azione di valorizzazione nazionale, passa dalle geografie dei territori, mostrati con la loro vivacità nel nuovo Rapporto Montagne Italia 2025, realizzato da Uncem con Rubbettino Editore”.

Lo affermano Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, e Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.

