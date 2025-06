Allerta maltempo a Bardonecchia, torna l’incubo alluvione. Morto un uomo di 50 anni

Esonda il Rio Frejus

Bardonecchia, il rio Frejus è straripato nel centro cittadino a causa del maltempo, rendendo impraticabili le strade. Il Comune ha diramato l’allerta massima, quasi due anni dopo la grave alluvione dell’agosto 2023. Il sindaco, Chiara Rossetti, ha invitato la popolazione a non avvicinarsi ai ponti, evitare spostamenti e restare in casa, seguendo scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali e rinunciando all’uso dell’auto.

Un uomo di circa 50 anni è morto

Secondo la ricostruzione, la polizia lo ha trovato nel rio Merdovine, a quattrocento metri dal suo furgone. Sono in corso accertamenti.

La strada statale 335 “di Bardonecchia” è provvisoriamente chiusa al traffico

A causa di un allagamento dovuto alle intense precipitazioni delle ultime ore, la strada statale 335 “di Bardonecchia” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 8,500 al km 11,000 a Oulx in provincia di Torino. La circolazione è temporaneamente indirizzata lungo la A32 con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

L’ORDINANZA DEL SINDACO

Il sindaco Chiara Rossetti ha firmato un’ordinanza, che dispone l’istituzione dell’area denominata “zona rossa” lungo il corso del torrente, con conseguente divieto d’accesso da parte della popolazione nelle rispettive aree interessate dall’evento.

Il sindaco ordina, inoltre,

“a tutti i cittadini presenti sul territorio del Comune di Bardonecchia, con effetto immediato, di non lasciare le proprie abitazioni per nessuna ragione”.

E’ istituita, inoltre, un’area di ricovero presso il Palazzetto dello Sport per chiunque ne abbia necessità.

E’ disposta, inoltre,

– la chiusura al traffico delle vie nei pressi dei fiumi, a tutti i veicoli pubblici e privati, ad esclusione dei mezzi di soccorso;

• la chiusura al transito dei seguenti ponti sul Torrente Merdovine:

o ponte Via Modane/Via Cavour “Madonna delle Grazie”

o ponte incrocio via Modane/Via Montello

o ponte incrocio Via Medail Alta/Viale Bramafam;

o ponte incrocio Via Einaudi/Piazza De Gasperi;

o ponte incrocio Via Montenero/Via Einaudi;

o ponte incrocio Piazza Europa/Via Einaudi/Viale della Vittoria.

o Ponte incrocio Via Torino/Via Susa

