L’ANGOLO DELLA POESIA

***

parole due – divertissement sotto voce

17 dicembre 1995… passato a Sarzana

tornando da Tellaro, dopo il concerto di N. M. T.

vi pranziamo … è un giorno di fine autunno,

inverno ormai prossimo, giornate corte

c’è altro oltre il brivido che il freddo dà

giornata chiara: suoni, profumi, bagliori

riuniti alla corte della brutta stagione

incipiente, … potente … prepotente davvero.

Ricordo i passi – tutti, paiono in cresta –,

il pasto, la trattoria, la ciotola di farro

al vento … l’indicazione di Byron oscilla

Ancora l’amica parla, dice, racconta

accento pistoiese e voce di soprano barocco

poca poesia in bocca, ma sui cartelli il poeta

poco ricordo altrimenti che per il liceo

la pagina di letteratura inglese e, intrigante,

una sua immagine in vesti d’Oriente, null’altro!

Figura possente, tra muggiti di vento

onde infrante, e si fan salse le labbra …

ma con il Lord-Poeta io … che mai ho a fare?

i primi versi distanti, tanto senza scrivere sto …

intermittente da sempre, imprevedibile, assente

ritrovato vicino, mio … quel passato

tra fatti e misfatti – qua è meglio tacere

poco Lord Byron ne sa … ma nel tempo

lontano, sì quanto? almeno mille anni!

dona antenati normanni a entrambi qua e là!

Ma a Chillon nel sonetto George Noel Gordon

evoca il Cinquecento ma … ben un secolo prima

Pierre Burdet l’ancêtre, est en Savoie chatelain …

altro più qui non dico ora mi taccio ... ma no?

non ritorno a Sarzana ora che l’estate avvampa

divampa a colori intensi il cielo che in mare si scioglie

blandisce le rocce e i cespugli del sentiero sottratto

da chi questa costa cavò piatta e alta … ma certo no

no come? ma dove? e fermarsi? non dire? e perché?

se tra radici recenti c’è l’arsenale di Spezia e … ci sono

tra loro distanti i parenti materni debaixo do Cruzeiro do Sul?

ché del bisavo brasiliano la cugina portò ai Federicimarchesi

di sangue un legame Gozzano? ma Gozzano chi? di Guido

una nonna d’Albaro, e i cugini di Genova sì.

Ora che tanto son stanco e troppo mi pesa viaggiare,

i croquis, scritti nell’anno in cui Mamma morì, se cari

per suoni, parole, e colori, almeno un poco li avrete

le mani battete con me, e grazie non poche ma tante da me!

Carlo A. M. Burdet