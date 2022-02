Animali d’affezione e legge, un convegno in Regione

Il Consiglio Regionale del Piemonte e il Garante regionale per i Diritti degli Animali organizzano il Convegno online che si terrà Venerdì 11 febbraio alle ore 14

“trent’anni dalla legge 281 – Analisi e prospettive future”.

Il 14 agosto 1991 veniva emanata la legge quadro n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, sicuramente una legge innovativa e all’avanguardia, ancora oggi molto importante in un mondo trasformato rispetto a trent’anni fa.

La Regione Piemonte è stata tra le prime a legiferare il recepimento della legge nazionale.

La sensibilità delle persone nei confronti degli animali nel tempo si è incrementata e il convegno vuole essere un motivo di confronto, di nuove proposte e progettualità future riguardo la legge n. 281/91, con particolare riferimento alle problematiche ancora presenti relativamente alla tutela degli animali di affezione.

Aprirà il Convegno:

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte.

Interverranno:

Anna Maria Procacci, Consigliere nazionale ENPA Ente Nazionale Protezione Animali;

Ilaria Innocenti, Referente LAV Lega Anti Vivisezione;

Cristina Cellerino, Dirigente medico veterinario ASL Città di Torino;

Sara Turetta, Presidente e fondatrice Save the Dogs and others Animals;

Alessandro Ricciuti, Presidente Animal Law Italia;

Marco Francone, Responsabile LAV Lega Anti Vivisezione sede di Torino;

Enrico Moriconi, Garante per i diritti degli animali della Regione Piemonte.

Modera:

Rosalba Nattero, Giornalista, autrice e conduttrice televisiva, presidente SOS Gaia.

Il Convegno è online.

Per partecipare:

https://csipiemonte.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/csipiemonte-it/meeting/download/cffbe63d7ca840db9846c0e200bc4044?siteurl=csipiemonte-it&MTID=m91f8c5ffa15167ab4932fb3e4ac31491

Il Convegno si terrà Venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 14.

Tel. 011.57.57.178 • garante.animali@cr.piemonte.it • www.cr.piemonte.it