25 novembre 2020. Addio a Diego Armando Maradona

Accadde oggi…

“Oh mama mama mama, lo sai perché mi batte il corason? Ho visto Maradona e innamorato son…”

Uno dei tanti cori dedicato alla leggenda, ormai mito, Diego Armando Maradona mancato esattamente 1 anno fa.Assieme al grande Pelé è stato il giocatore di calcio più forte del mondo di tutti i tempi.

Ha giocato come attaccante in Argentina, Spagna, in Italia nel Napoli ed in Messico.

Il fuoriclasse argentino ha iniziato la carriera nel 1979 nell’Argentinos Juniors e ha vinto il Pallone d’oro sudamericano. Si è poi trasferito al Boca Juniors, successivamente è andato al Barcellona. Poi, finalmente,in Italia per coronare il suo sogno dell’approdo italico.Magicamente con una grande mossa sportiva d’acquisto il presidente Ferlaino lo porta nella sua squadra:il Napoli! Con i partenopei Diego vince 2 scudetti una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una supercoppa italiana. Ai Mondiali del 1986 El pibe de oro trascina l’Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo, guadagnandosi il trofeo di miglior calciatore della rassegna iridata.

Nel 1995 riceve il Pallone d’oro alla carriera.

Nel 2004 Maradona viene inserito da Pelè nel Fifa 100,la classifica dei 100 migliori giocatori di calcio nel mondo di tutti i tempi.Nel frattempo diventa anche una star della Tv argentina con lo show La Noche.

Dal 2008 al 2010 è commissario tecnico della nazionale argentina, incarico dal quale è stato sollevato a seguito del risultato negativo conseguito nel campionato mondiale in Sudafrica.

Negli ultimi anni Maradona viene assalito da vari problemi di salute. Da ultimo viene operato al cervello in Argentina il 4 novembre 2020. Torna a casa in convalescenza e muore a Buenos Aires il 25 novembre 2020, lo stesso giorno del suo amico Fidel Castro, mancato nel 2016.

Il mito diventa leggenda.

In tutti i continenti del mondo ogni abitante sa chi è Maradona:con Pelé il più forte e magico calciatore di tutti i tempi.

Vincenzo Grassano