Laboratorio di Resistenza Permanente incontra i Governatori e Carofiglio

Alla Fondazione E. di Mirafiore Via Alba 15, 12050 Serralunga d’Alba CN

Venerdì 26 novembre h. 19

INCONTRO CON I GOVERNATORI

BONACCINI, CIRIO, TOTI E ZAIA

Sabato 27 novembre h. 18:30

GIANRICO CAROFIGLIO

“La Nuova Manomissione delle parole”

La prossima settimana, nel teatro della Fondazione Mirafiore, doppio appuntamento con il Laboratorio di Resistenza permanente.

Venerdì 26 novembre, alle ore 19, un incontro speciale ed eccezionale mette insieme, per la prima volta, quattro governatori di quattro importanti regioni italiane e di diverso orientamento politico, ma molto simili per quanto riguarda la concretezza e l’efficacia di governo.

Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte) e Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria) saranno presenti in Fondazione mentre Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia-Romagna) e Luca Zaia (Presidente Regione Veneto) per impegni istituzionali non potranno essere presenti fisicamente alla serata ma saranno collegati online dalle loro sedi regionali.

Invece, sabato 27 novembre alle ore 18:30, l’ospite sarà lo scrittore Gianrico Carofiglio che terrà una lectio dal titolo: “La Nuova Manomissione della parola”.

Prendendo spunto da suo ultimo libro, Carofiglio analizza alcune parole chiave del lessico civile da una duplice prospettiva: quella della rilevazione del danneggiamento, da un lato, e quella della riparazione e della restituzione della parola al suo autentico significato dall’altro.

Sono sei i pilastri del lessico civile che questa guida anarchica e coraggiosa riscopre: vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta e popolo. A partire da queste parole chiave Gianrico Carofiglio costruisce un itinerario profondo e rivelatore attraverso i meandri della lingua e del suo uso pubblico. In un viaggio libero e rigoroso nella letteratura, nell’etica e nella politica, da Aristotele a Bob Marley, scopriamo gli strumenti per restituire alle parole il loro significato e la loro potenza originaria. Salvare le parole dalla loro manomissione, oggi, significa essere cittadini liberi.

Entrambi gli incontri sono sold out ma è possibile iscriversi alla lista d’attesa tramite il sito www.fondazionemirafiore.it in modo da essere ricontattati in caso di disdette.

Il programma completo dei prossimi appuntamenti alla Fondazione Mirafiore:

Venerdì 3 dicembre – h. 19

Geppi Cucciari, attrice e conduttrice radiotelevisiva

In attesa di titolo

Venerdì 10 dicembre – h. 19

Elsa Fornero, consulente del Consiglio di indirizzo economico

“Ragione e sentimento” nelle riforme economiche del paese

Sabato 11 dicembre – h. 18:30

Alessandro Haber, attore

Volevo essere Marlon Brando

Sabato 18 dicembre – h. 18.30

Mattia Santori, leader movimento Le Sardine

Mobilitare per la politica in tempi di antipolitica – tutto quello che non vi hanno mai detto sul movimento delle sardine

Mercoledì 22 o giovedì 23 dicembre – h. 19

Aldo Cazzullo, giornalista

Il posto degli uomini

Venerdì 21 gennaio – h. 19 (data da confermare)

Luigi di Maio, Ministro degli Esteri

In attesa di titolo

Venerdì 28 gennaio – h. 19

Carlo Lucarelli, scrittore

Lèon

Venerdì 4 febbraio – h. 19

David Riondino, cantautore

Io fo buchi nella sabbia

Sabato 12 febbraio – h. 18.30

SERATA LUCIO BATTISTI

Andrea Barbacane, scrittore e nipote di Lucio Battisti

e i musicisti

Sabato 19 febbraio – h. 18.30

SERATA DE ANDRÉ

con

Dori Ghezzi, cantante e moglie di De André

Francesca Serafini, scrittrice e autrice televisiva

Maria Pierantoni Giua, cantante

Sabato 26 febbraio – h. 18.30

Antonio Gnoli, giornalista e Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato

In te mi specchio

Venerdì 4 marzo – h. 19

Emanuele Trevi, scrittore

Due vite

Venerdì 11 marzo – h. 19

Roberto Burioni, virologo

In attesa di titolo

Venerdì 18 marzo – h. 19

Enrica Tesio, scrittrice e blogger

Tutta la stanchezza del mondo

Venerdì 25 marzo – h. 19

Milena Bertolini, CT nazionale di calcio femminile

Giocare con le tette

Venerdì 1° aprile – h. 19

“Le mani in pasta”, proiezione del docu-film di Marino Bronzino alla presenza del regista e di tutti i protagonisti: Anton Aron Biondo, Beppe Gallina, Martino Patti, Ivan Milani, Massimiliano Prete, Bruno Ceretto e Oscar Farinetti

Venerdì 8 aprile – h. 19

Joe Bastianich, ristoratore e folksinger

Le attività della Fondazione riprenderanno, poi, con le PASSEGGIATE LETTERARIE nel Bosco dei Pensieri, in programma in seconda parte di stagione, da maggio a luglio: un percorso nella natura alla riscoperta di grandi classici della letteratura mondiale.

La Fondazione e gli spettacoli teatrali per le famiglie

A completamento dell’attività della Fondazione ricordiamo anche gli spettacoli teatrali per bambini e famiglie proposti gratuitamente la domenica pomeriggio alle ore 16:30. Il programma è in via di definizione e sarà annunciato prossimamente.

Ricordiamo infine che gli incontri sono sempre gratuiti e per partecipare occorre prenotarsi tramite sito www.fondazionemirafiore.it ed essere muniti di Green Pass valido. Sono esenti dalla normativa i bambini sotto i 12 anni e i soggetti con idonea certificazione medica.

È inoltre possibile seguire le lezioni anche da casa in streaming tramite il sito.

Per i giornalisti interessati a partecipare non è necessario accreditarsi tramite sito, è sufficiente confermare presenza via mail.

