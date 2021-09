Fondazione Ricerca Molinette compie vent’anni e lancia il bando per premiare l’eccellenza della ricerca nella Città della Salute

Fondazione Ricerca Molinette (FRM) celebra quest’anno

vent’anni al servizio dell’Ospedale Molinette e dei suoi gruppi di ricerca, e festeggia nello

stesso modo in cui ha da sempre condotto le sue attività: sostenendo Torino e le sue

eccellenze sanitarie.

Quattro giorni di iniziative e l’annuncio di importanti progetti per il futuro, in favore della

ricerca scientifica sul territorio: dal 18 al 21 settembre, con il patrocinio del Comune di

Torino, la Fondazione Ricerca Molinette celebrerà il significativo lavoro svolto in questi

vent’anni di attività e lancerà, per la prima volta nella sua storia, un bando per premiare

l’eccellenza della ricerca a Città della Salute e della Scienza.

“Fondazione Ricerca Molinette nacque vent’anni fa grazie ai suoi due soci

fondatori, Università e Ospedale, e alla lungimirante ideazione del Prof. Giorgio

Palestro e del Prof. Fabio Malavasi, con l’intenzione di favorire la ricerca

‘traslazionale’, quella cioè che porta le soluzioni più innovative direttamente al letto

del paziente”, racconta il Prof. Massimo Segre, Presidente di Fondazione Ricerca

Molinette Onlus. “Dopo l’iniziale focalizzazione sulla ricerca oncologica (il vecchio

nome era Fondazione Ricerca Tumori Molinette) nel 2013, visti i buoni risultati, si

decise di estendere a tutte le specialità presenti nel più grande ospedale della

Regione. Ora, grazie ai tanti cittadini di Torino che hanno deciso di supportarci,

possiamo lanciare il primo bando per lo sviluppo della ricerca medico-scientifica e

premiare le eccellenze che lavorano nel nostro Ospedale, fornendo fondi adeguati

che consentano loro di innovare qui a Torino, anziché cercare fortuna all’estero”.

Fondazione Ricerca Molinette: le iniziative per il ventennale e i progetti futuri

Per festeggiare i suoi vent’anni la Fondazione Ricerca Molinette ha scelto il

monumento simbolo della Città, la Mole Antonelliana, a sottolineare il profondo

legame dell’ente con il territorio. Grazie a Iren, che ha sponsorizzato l’evento,

sabato 18 settembre, a partire dall’imbrunire, il logo che ricorda la Fondazione e il

suo duraturo impegno per la ricerca a Torino sarà infatti proiettato proprio sulla

Mole. Ricercatori, medici, personale della Fondazione e simpatizzanti si daranno

appuntamento sotto il monumento per celebrare l’occasione.

In questo importante anniversario, inoltre, la Fondazione ha scelto di guardare al

futuro, presentando il suo primo bando di finanziamento per premiare l’eccellenza della ricerca scientifica realizzata nella Città della Salute e della Scienza, con l’obiettivo di contribuire a rendere Torino un polo biotecnologico di spicco a

livello europeo.

Il bando – finanziato attraverso risorse proprie – è volto a individuare e sostenere

economicamente i migliori progetti di ricerca clinica o di base con forti potenzialità traslazionali realizzati dai ricercatori all’interno del polo di Città della Salute e della Scienza.

La prima edizione del bando aprirà il 10 settembre 2021 e si chiuderà il 15 novembre 2021. Le proposte potranno essere inviate attraverso il sito https://fondazionericercamolinette.it/bando/. Il regolamento del bando e la modulistica sono disponibili

sul sito.

Nella giornata del 21 settembre, inoltre, la Fondazione Ricerca Molinette parteciperà alla conferenza stampa del decennale EBT – Exclusive Brands Torino, di cui

FRM è charity partner assieme a CasaOZ: in quell’occasione verrà lanciata un’importante asta benefica in favore delle due Onlus.

Le celebrazioni si concluderanno infine con una cena di gala su invito all’Accademia Albertina.

CONTATTI

Via Valeggio 41, 10129 Torino

Tel. 011 4476835

Email: frm@fondazionericercamolinette.it

Web: www.fondazionericercamolinette.it

Facebook, Instagram, LinkedIN: Fondazione Ricerca Molinette