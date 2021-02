Un sabato calcistico impegnativo per Juve e Toro

22esima giornata di campionato

Ore 15 Toro-Genoa

Ore 18 Napoli -Juventus

Qui Juve: turno davvero impegnativo per la lanciatissima squadra bianconera al cospetto di un Napoli in crisi ma tecnicamente sempre valido.Pirlo recupera Bonucci ma non avrà a disposizione Arthur e Dybala,recuperabili per gli ottavi di Champions League.

Modulo consolidato il 4-4-2

Con Szczesny tra i pali

Quartetto di difesa composto da Cuadrado,De Ligt Chiellini e Danilo

I 4 di centrocampo saranno,da destra a sinistra,McKennie Rabiot Betancour e Chiesa.Unico dubbio chi affiancherà Ronaldo in attacco:o Morata oppure Kulusevsky.

Qui Toro: l’ennesima gara della svolta sta attendendo i granata di Nicola,avversario il rinato Genoa di Ballardini che viaggia a ritmo Champions League.Un Toro in salute ma che deve tornare a vincere per ottenere la salvezza il prima possibile.

Confermato il consolidato modulo 3-5-2

con Sirigu in porta,terzetto difensivo composto da Izzo,N’Kolou e Bremer

A centrocampo gli esterni saranno Singo ed Ansaldi,trus di centrocampo con Rincon Mandragora e Lukic,in attacco Belotti e Zaza.Ancora indisponibile Sanabria che attende l’ultimo tampone per la negatività al covid e poter tornare disponibile a breve.

Vincenzo Grassano