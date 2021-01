Juventus Bologna, sfida importante per i bianconeri

24 gennaio ore 12.30

Juventus-Bologna

Qui Juve: gara importantissima per i bianconeri di Andrea Pirlo. Con l’ottenimento dei tre punti, i bianconeri potranno continuare a sperare nello scudetto, ma quel che più conterà sarà la prestazione. Dopo i buoni segnali lanciati in occasione della finale di Supercoppa Italiana, la Juventus dovrà confermare i progressi anche sotto il profilo del gioco di squadra.Probabile forfait di Chiellini.Al suo posto giocherà Demiral.

Anche Chiesa è in dubbio:al suo posto ci sarà Bernardeschi,il classe 1994 è reduce da una convincente prestazione fornita contro il Napoli ed il suo ingresso sul terreno di gioco ha avuto un impatto positivo, per lui sarà una chance molto importante per dimostrare il suo valore. Un’altra prestazione opaca, probabilmente, segnerebbe irrimediabilmente il suo percorso con la maglia della Juventus.

Qui Toro: giornata di riposo per i granata del neo tecnico Davide Nicola che ha già dato la sua impronta di vitalità,grinta e gioco ad una squadra che sembrava alla deriva.3 moduli utilizzati durante la partita:3-5-2 3-4-1-2 4-4-2,tutti i giocatori responsabilizzati ed utili al progetto che dovrà portare alla permanenza in serie A.Il mercato porterà un paio di giocatori di qualità:i 2 nomi più gettonati sono il centrocampista portoghese del Benfica,ora al Tottenham, Gedson Fernandes e l’attaccante Antonio Sanabria attaccante del Betis Siviglia.Venerdì prossimo sfida diretta contro la Fiorentina:il Toro dovrà tornare a vincere in casa e confermare che il nuovo corso è cominciato con continuità,ilvalore di questa è da centro classifica,non da retrocessione.

Vincenzo Grassano