Rossi-Gallo (PD): “La Giunta dia risposte sulle riduzioni di Pfizer ”

“Esprimiamo grande preoccupazione per la situazione della riduzione da parte di Pfizer delle dosi del vaccino contro il Covid-19 e riteniamo importante che venga fatta la massima chiarezza sulle conseguenze che questi tagli potrebbero avere per il Piemonte” dichiarano il Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Domenico Rossi e il Presidente del Gruppo Pd Raffaele Gallo.

“Oggi abbiamo chiesto alla Giunta regionale un’informativa sul tema e ci dispiace non sia stata fatta immediatamente perché i cittadini hanno necessità di capire al più presto se questa situazione avrà conseguenze sulla campagna vaccinale e, in particolare, vogliamo avere rassicurazioni in merito alla somministrazione della seconda dose in tempi corretti” proseguono i Consiglieri dem.

“In questo contesto – concludono Rossi e Gallo – assume un’importanza ancora maggiore l’utilizzo ottimale di tutte le dosi, evitando gli sprechi. A questo punto ci attendiamo che già domani la Giunta ci dia risposte su una vicenda tanto delicata. Inoltre, ci aspettiamo di conoscere i dettagli sugli accordi annunciati con i medici di base e i farmacisti sulle modalità di somministrazione delle prossime dosi dei vaccini”.