Questo fine settimana termina il girone d’andata con la 19esima giornata

Venerdì 22 gennaio 2021

Benevento-Torino ore 20.45

Domenica 24 gennaio 2021

Juventus-Bologna ore 12.30

Qui Juve: la vittoria della Supercoppa Italiana è stata una bella iniezione di fiducia sia per la squadra bianconera ma anche per il tecnico Andrea Pirlo.

Con la squadra al completo la Juve potrà ancora dire la sua anche in campionato,dovendo ancora recuperare la partita di campionato contro il Napoli.

Contro il Bologna i bianconeri dovranno assolutamente vincere per non perdere terreno dalla capolista Milan.Quasi tutti disponibili i giocatori in organico.Ha lavorato a parte solo Dybala.Intanto oggi è stato ufficializzato l’acquisto di Christopher Lungoyi,classe 2000,attaccante della nazionale svizzera under 20 e nativo del Congo.Arriva a titolo definitivo.

Qui Toro: aria nuova in casa granata e probabile ritrovo di nuovi stimoli ancora sopiti.Oggi è stato presentato il neo tecnico granata Davide Nicola,entusiasta d’esser tornato a casa sua,prima da giocatore nel 2006,ora da allenatore.Erano presenti in conferenza il pres.Cairo ed il DT Vagnati i quali hanno fatto autocritica per la prossima stagione attuale.Sono stati promessi gli acquisti di 2 giocatori funzionali al gioco di Nicola.I nomi indicati sono il centrocampista centrale svizzero Behrami e l’attaccante del Cagliari Pavoletti.Per raggiungere la salvezza servono giocatori esperti,no giovani scommesse da inserire.Il modulo di gioco sarà il 3-5-2.Niente stravolgimenti tattici significativi e recupero di alcuni giocatori,lasciati in disparte dalla precedente gestione Giampaolo,come Ansaldi,N’Kolou e Baselli.Contro il Benevento degli ex Glik e Falque si dovrà assolutamente vincere ed iniziare il nuovo corso che dovrà portare alla salvezza.

Vincenzo Grassano