Lettera ad un padre tanto amato

Cosi lo voglio ricordare. Sono passati la bellezza di 43 anni. Era l’ 8 luglio e moriva Ferdinando Tosetto. Tutti lo chiamavano Nando. Il 26 agosto avrebbe compiuto 58 anni. Troppo presto. La camera ardente fu allestita in via Porpora sede della Flm. Federazione lavoratori metalmeccanici.

36 ore di processione ininterrotta, per tutti noi un vero calvario. Il suo impegno politico cominciò trent’anni prima, tra il partito comunista ed il sindacato. Eletto in commissione interna alla Grandi Motori e segretario della 9^ sezione PCI. Poi alla sera studio sui testi sacri del Marxismo e Leninismo. Una partenza fulminante. Ma non tutto era rosa e fiori. Da un lato la Fiat lo blandiva e dall’altro lo minacciava. Obbiettivo fargli mollare l’ attività politica e sindacale in azienda.

All’inizio degli anni 60 il Pci . Candidato naturale per diventare parlamentare. La tradizione voleva

che un operaio di Barriera fosse onorevole. Gli preferirono altri. La sua colpa essere troppo

polemico. Prima incolpò Roasio, segretario del PCI provinciale, della sconfitta alla Fiat. La Fiom

crollò dal 57% dei consensi al 25%. Poi, addirittura condannò l intervento sovietico in Ungheria.

Era in buona compagnia con Calvino, Spriano e Giolitti, ma erano solo loro. E il Partito non

perdona. Guai a parlarne fuori, il centralismo democratico imperversa. Tant’e’ che seppi il tutto

da altri, presenti, molti anni dopo. Lui con me e in famiglia parlava poco, se non niente. E i miei

bellissimi ricordi si perdono nella notte dei tempi. Quando mi portava in cantina insegnandomi

come si imbottiglia il vino. Le passeggiate in montagna con mia madre dove vedevo il suo

scuotere la testa. Solo molto dopo capii che lo avevano fatto fuori politicamente, insomma.

Ma di amici e compagni ne aveva a iosa. Come Emilio Pugno ed Aventino Pace. Loro erano stati

licenziati dalla Fiat per rappresaglia politica diventando i grandi capi della Fiom e poi della CGIL.

Dopo anni di isolamento e di fame, letteralmente parlando, visto che non si potevano permettere

uno stipendio, risorsero nel 1962. Gli operai Fiat dopo otto anni ritornarono a scioperare. Il

Ghiaccio è rotto. L’operaio massa si era arrabbiato.

Basta cottimo, basta salari da fame e basta condizioni di lavoro inumane.

Persino Vittorio Valletta cominciò a capire che il suo tempo stava finendo.

Nando fu chiamato prima nella segreteria provinciale e poi regionale Fiom. Responsabile

organizzativo e amministratore delle casse del sindacato. Aumentavano gli iscritti. Da quattro

compagni isolati ed emarginati a 100 mila iscritti solo nella provincia di Torino. Una potenza in

tutti i sensi.

Lontani anche gli anni in cui il partito comandava su tutto. Proporzionale con ‘ aumento delle

lotte e l’esplosione del ’68 e ’69. In Francia il ’68 fu soprattutto studentesco. In Italia soprattutto

operaio. Anche qui il PCI capì in ritardo ma capì. In altri posti proprio non capì. I sovietici

non si smentivano invadendo ed occupando la Cecoslovacchia. Mi ricordo, in un intervento di

mio padre la battuta: Lenin era per la dittatura del proletariato, non sul proletariato. Seppur lentamente il PCI tentava di cambiare.

Ma cambiare non è facile altro ricordo diretto. Avrò

avuto 15 anni. La Camera del Lavoro aveva sede in via Principe Amedeo, nel cuore di Torino. Un

freddo becc , sotto nel cortile continuava la discussione con Bruno Trentin che voleva sostituire

le commissioni interne con i consigli di fabbrica di gramsciana memoria con qualche accento

sovietizzante.

Mentre i primi avevano come eletti solo operai specializzati (la cosiddetta aristocrazia operaia)

nei consigli tutti potevano essere eletti di quel reparto e di quello spezzone di catena di

montaggio. Mio padre non era d’accordo con Aventino Pace. Dall’ altraparte Emilio Pugno e Bruno

Trentin. Vista la giovane età non capii molto. Anche qui realizzai dopo. Lìoggetto del contendere

era: chi dirige il movimento operaio verso l’immancabile vittoria del socialismo? Tanta ma

tanta passione, indubbiamente. Di quelle persone, di quei compagni si è rotto lo stampino.

Ed era nella logica delle cose. La Storia non può ripetersi e ripetendosi diventa farsa. Sia Nando

che io siamo citati in un libro scritto da Lorenzo Gianotti. Da Gramsci a Togliatti i comunisti sotto

la Mole. Ne sono orgoglioso perché l’unico che ha seguito le orme del padre. Complicato seguire

le orme di questi personaggi che sono entrati appieno nella Storia con la esse maiuscola.

Padri troppo alti come una montagna da scalare. Enrico Cavallito vorrebbe essere il mio editore.

Vorrebbe, ancorché, oramai 4 anni fa ho avuto un’idea: scrivere un libro intervista con Mio

padre morto 43 anni fa. Partendo da corso Vercelli (Grandi Motori) e attraversando tutto

corso Vercelli per prendere un pullman fino a Viù dove si trascorrevano le vacanze agostane.

Ti devi dare una mossa Patrizio perché stanno morendo tutti. Questione di età

Ma ‘ indolenza è una brutta bestia. Anche ricordare, a volte, è una brutta bestia.

Dobbiamo comunque ricordare è nostro dovere per i nostri figli. Ed in questi tempi il ricordo

aiuta. Ciao Pa’, del resto mai e poi mai potrei dimenticarti.

Non parlavamo tanto. Negli ultimi anni molti mi raccontavano di te. Come quell’ operaio che mi

confessò di sentirsi in colpa nei tuoi confronti. Gli operai del reparto avevano l’ ordine di non rivolgerti

la parola . Ti aspettavano a 500 metri per chiederti scusa. Paura di essere licenziati. Volevano

licenziarti per furto nascondendo pezzi di motore nella borsa. Solo la tua precisione ti aiutò.

Non eri un martire e come tutti gli umani avevi molti difetti. Con il pregio della coerenza pagata

a duro prezzo. Da uomo libero quale eri. Inarrivabile , indubbiamente. Questo mio scriverti è un

modo per rappacificarmi con Te.

Lettera ad un padre tanto amato. Ed anche questo l’ho capito dopo. Ciao Pa’.

Patrizio Tosetto