I cammini d’Italia in diretta sui social

Non so se andrà tutto bene, né se l’emergenza ci restituirà in qualche modo migliori alla vita civile, ma d’una cosa son certo: la differenza fra un popolo e un ammasso di gente sta nella capacità di declinare il pensiero al plurale, silenziando l’“io” per dar voce al “noi”.

Enrico Brizzi per Montagne 360



All’interno dell’emergenza sanitaria tutte le attività outdoor hanno subito una battuta d’arresto, ma Duma c’anduma ha trovato il modo per proseguire: parte dal Piemonte il nuovo progetto digitale ‘a tappe’ – attraverso tutta la penisola italiana da nord a sud, dal Trentino alla Sicilia – per dar voce, spazio e visibilità ai Cammini d’Italia.

Gli appuntamenti, con cadenza infrasettimanale ogni martedì e venerdì alle ore 18:00, sono strutturati in una serie di interviste live sui social media (YouTube e Facebook) di Duma c’anduma. L’entusiamo col quale è stato accolto il progetto ha dato l’opportunità di creare un fitto calendario con appuntamenti che arrivano già fino a luglio. Protagonisti delle dirette streaming sono gli ideatori, i realizzatori e i promotori dei numerosi cammini delle regioni italiane. Un’iniziativa condivisa che ha l’obiettivo di promuovere le proposte di turismo lento a piedi (o in bicicletta) per sostenere la cultura dello slow travel in Italia e favorire i territori e le strutture attraversate da questi itinerari. Ad oggi sono già state realizzate già due dirette con i promotori del Cammino dei Ribelli tra Piemonte, Liguria, Emilia e Lombardia e del Cammino di San Francesco di Paola in Calabria. Le interviste hanno riscosso grande interesse raggiungendo un pubblico molto attivo che ha partecipato con numerosi

commenti e domande live. Le dirette con i cammini d’Italia è un progetto di Duma c’anduma. Nata ne l 2015, per idea di Gabriele Ferreri, Duma C’anduma organizza escursioni e trekking in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e accompagna camminatori in viaggi a piedi in tutta Italia e nel mondo. Duma c’anduma propone, tutto l’anno, con le sue guide escursionistiche ambientali, esperienze di cammino in luoghi di alto interesse naturalistico, storico e culturale, ponendo grande attenzione alla filosofia del “camminare in gruppo”, rispettando le esigenze e le difficoltà del singolo.

.

CALENDARIO DELLE DIRETTE

Martedì e venerdì ore 18.00 appuntamento con interviste live

Su YouTube https://www.youtube.com/dumacanduma

Su Facebook https://www.facebook.com/dumacanduma/

21 APR 2020

Il Cammino dei Ribelli tra Piemonte, Liguria, Emilia e Lombardia

28 APR 2020

Il Cammino di San Francesco di Paola in Calabria

5 MAGG 2020

La Magna Via Francigena in Sicilia

8 MAGG 2020

Il Cammino di Carlo Magno dal Lago d’Iseo a Ponte di Legno

12 MAGG 2020

Il Cammino Materano tra Puglia, Basilicata, Campania e Molise

15 MAGG 2020

IL Cammino della Linea Gotica da Cinquale a Pesaro

19 MAGG 2020

Il Cammino di San Nilo in Cilento

22 MAGG 2020

La Via Ghibellina da Firenze a La Verna

26 MAGG 2020

Il Cammino di San Vili in Trentino

29 MAGG 2020

La Via dei Frati da Caltanissetta a Cefalù

2 GIU 2020

La Via Francisca del Lucomagno da Costanza a Pavia

5 GIU 2020

Il Sentiero dell’Inglese in Calabria

9 GIU 2020

Il Cammino del Salento in Puglia

12 GIU 2020

La Via Valeriana da Pilzone d’Iseo a Edolo

16 GIU 2020

Il Cammino di San Cristoforo in Friuli Venezia Giulia

19 GIU 2020

Il Cammino di Santa Giulia da Livorno a Brescia

23 GIU 2020

La Via Spluga tra Svizzera e Italia

26 GIU 2020

Il Cammino Minerario di Santa Barbara in Sardegna

30 GIU 2020

Il Cammino di San Tommaso da Roma a Ortona

3 LUG 2020

La Via della Lana e della Seta da Bologna a Prato

7 LUG 2020

La Via Appia da Roma a Brindisi

10 LUG 2020

Il Cammino di San Bartolomeo da Fiumalbo a Pistoia

14 LUG 2020

Il Cammino delle Terre Mutate da Fabriano a L’Aquila