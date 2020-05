Raggiungere le seconde case è un crimine, svaligiarle è facile

Le case di vacanza? Non possono essere raggiunte dai proprietari – che devono però pagare Imu, tassa rifiuti, balzelli vari – ma possono essere svaligiate senza alcun problema.

Ovviamente non intervengono le forze dell’ordine, impegnate a misurare la distanza tra fidanzati; ovviamente non intervengono i magistrati, spaventati e basta; ovviamente non intervengono i vicini di casa, occupati a spiare ed a denunciare chi passeggia senza mascherina…