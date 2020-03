Sipari riaperti, riprendono gli spettacoli del Teatro Stabile

Pertanto

martedì 3 marzo 2020, alle ore 19.30

_andrà in scena al Teatro Carignano

MACBETH

di

William Shakespeare

per la traduzione e l’adattamento di

Letizia Russo

e la regia di

Serena Sinigaglia

. Lo spettacolo è interpretato da:

Fausto Russo Alesi, Arianna Scommegna

e

Giovanni Battaglia

,

Gianluca Bazzoli

,

Alfonso Genova

,

Noemi Grasso

,

Paolo Grossi

,

Sebastiano Kiniger

,

Stefano Orlandi

,

Pierpaolo Preziuso

,

Federica Quartana

,

Sara Rosa Losilla

,

Maria Giulia Scarcella

,

Elvira Scorza

. Le scene sono di

Maria Spazzi

, le luci di

Gerardo Buzzanca

, i costumi di

Katarina Vukcevic

, la colonna sonora di

Sandra Zoccolan

. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, resterà in scena al Carignano per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale fino a

domenica 15 marzo

