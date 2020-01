Il Museo del Risparmio, un luogo per divertirsi e imparare

Il Museo del Risparmio è uno dei musei più particolari della città. Ecco cosa c’è da sapere e a chi si rivolge

Il Museo del Risparmio nasce con l’intento di creare un luogo unico, innovativo e coinvolgente per iniziare ad avvicinarsi ai concetti di risparmio e investimento. E farlo in maniera interattiva e non banale. Si trova nel centro di Torino il museo dedicato all’economia, fondato dal Gruppo Intesa San Paolo.

A che serve un Museo del Risparmio?

Insomma, i più scettici si chiederanno… qual è lo scopo del Museo del Risparmio? Essere un luogo interattivo e allo stesso tempo divertente (cosa non scontata quando si parla di soldi ed economia) nel quale poter approfondire aspetti e tematiche legate al mondo del risparmio, dell’investimento e più in generale dei soldi. E per riuscirci il Museo del Risparmio ha scelto di partire dal linguaggio: parole semplici per arrivare a tutti, anche ai più piccoli. In più è un luogo nel quale sperimentare. Ecco, si potrebbe sintetizzare così l’esperienza che il museo propone: conoscere, comprendere e sperimentare.

Non solo bambini, il Museo del Risparmio è per tutti

Il Museo del Risparmio non si rivolge solo a bambini e ragazzi, ma anche alle loro famiglie. E, accanto alla scelta di adottare un linguaggio semplice e accessibile, viene sfruttato un percorso interattivo pensato ad hoc. Diversi video mostrano personaggi famosi, da registi e scrittori ad esperti di finanza, che esaminano diversi aspetti legati alla storia e all’uso della moneta. Durante la visita i più piccoli potranno imparare il significato e l’uso del denaro attraverso con numerosi giochi pensati appositamente per loro.

Non solo bambini: per gli adulti è interessante la parte storica, che mira a illustrare gli sviluppi e le vicende legate al denaro e alla sua gestione. Insomma, il modo perfetto per capire alcuni aspetti della moneta che non siamo mai riusciti ad approfondire. Un museo un po’ fuori dagli schemi, pensato per tutta la famiglia, dove poter passare qualche ora imparando e divertendosi, con un argomento spesso percepito come noioso e un po’ ostile, ma fondamentale nella vita di tutti i giorni.

Ad accompagnare la visita interattiva due mascotte d’eccezione: For&Mika… che, neanche a dirlo, sono due formichine parsimoniose.

Contatti

Indirizzo:

Via San Francesco d’Assisi, 8/A – 10121 Torino

Orari:

Tutti i giorni, dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00)

Chiuso il martedì