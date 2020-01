CR7 dopo la tripletta: “stiamo migliorando di partita in partita”

“Dobbiamo stare tranquilli, abbiamo fatto quello che dovevamo e adesso dobbiamo aspettare. Siamo una squadra completa, dobbiamo migliorare tutti gli aspetti. Napoli-Inter? Non so se la vedrò, ma spero che l’Inter perda”

Parola di Cristiano Ronaldo, su Sky Sport, al termine di Juventus-Cagliari, in cui ha segnato una tripletta. “La cosa più importante è la squadra: abbiamo giocato bene, creando molte occasioni. E sono contento per la tripletta, ma la cosa più importante era vincere per mettere pressione all’Inter. Stiamo migliorando di partita in partita, non solo la difesa, ma anche centrocampo e attacco”.

(Foto Claudio Benedetto www.fotoegrafico.net)