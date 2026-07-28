PLD Torino: “Riformare il carcere significa proteggere la società”

Il PLD Torino ha partecipato alla Maratona Oratoria promossa dall’Associazione Radicale “Adelaide Aglietta” davanti alla Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, per riportare al centro del dibattito una delle più gravi emergenze dimenticate del Paese: la condizione delle carceri italiane.

I numeri del carcere di Torino descrivono una situazione critica: 1.511 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 1.113 posti, con un tasso di sovraffollamento del 141%. A fronte di un organico previsto di 901 agenti di Polizia Penitenziaria, quelli effettivamente in servizio sono circa 762, costretti a turni sempre più gravosi. Un disagio che colpisce anche il personale, tanto che il corpo della Polizia Penitenziaria registra un numero di suicidi che rappresenta una delle emergenze più drammatiche del sistema. Nel carcere torinese, inoltre, circa il 45% della popolazione detenuta è composta da cittadini stranieri.

«Parlare di carcere significa parlare di sicurezza. Uno Stato credibile non si limita a infliggere la pena, ma garantisce che essa rispetti la Costituzione e persegua il reinserimento della persona», hanno dichiarato il Segretario Francesco Aglieri Rinella e l’avv. Davide Fichera, Responsabile Giustizia nella Segreteria Provinciale, «Tutte le persone detenute, prima o poi, torneranno in libertà. La domanda che la politica dovrebbe porsi è: come usciranno? Un carcere che produce solo emarginazione e disperazione non genera più sicurezza, ma aumenta il rischio di recidiva».

IL TORINESE